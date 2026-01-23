De la economía de Milei a la AFA de Tapia: las contundentes definiciones de Jorge Brito

Fue foco del enojo del presidente Javier Milei, pasó por la dirigencia de River Plate y definió la llegada de Claudio “Chiqui” Tapia a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como una “continuidad del grondonismo”. Todo eso describe a Jorge Brito, quien consideró que “tener una Ferrari o un Porsche en este país es un mal mensaje” para sus hijos.

El empresario brindó una entrevista a Luis Majul, en El Observador, desde Punta del Este. Su trayectoria en el Banco Macro le permitió conocer de cerca a miembros del denominado círculo rojo. Precisamente el no haber pertenecido a él es lo que Brito más le valoró a Milei. “Se podía llegar a la política sin tener los vínculos o amortiguadores típicos de la política”, analizó sobre la llegada al poder y los primeros pasos del Presidente. Según él, lo hizo tomar decisiones “sin una mochila”, en referencia a posibles compromisos con sectores judiciales, sindicales o medios de comunicación.

“Milei hizo lo que se podía hacer en un contexto de un país que recibió totalmente devastado”, indicó Brito. En ese sentido, expresó que “si continúa esta conducta fiscal, la inflación debe seguir bajando”. La seguridad que manifestó sobre sus previsiones sobre el alza de precios contrasta con su visión sobre el valor del dólar: “Tengo una duda sobre qué puede ocurrir”. Pese a eso, fue contundente a la hora de sostener que “la Argentina está muy cerca de que se le abran los mercados”.

Sin embargo, dijo que no le gusta el “estilo desde el cual a veces confronta” el Presidente. “Esa violencia a mí no me gusta”, admitió, pero agregó que “también hubo presidentes mucho más educados y llevaron al país a una catástrofe”. Luego contó que tuvo dos reuniones con Milei, una antes y otra después de ser presidente, y que “luego por algún motivo él se enojo conmigo” (en referencia a una ejecución de puts que hizo el Macro).

El empresario también brindó su visión sobre las autoridades del fútbol argentino. Este terreno no sólo lo conoce como hincha de River, sino como expresidente del club. “Chiqui Tapia llegó como consecuencia de una continuidad de grondonismo”, comenzó.

Jorge Brito dejó de ser presidente de River en noviembre del año pasado Rodrigo Néspolo

Las críticas de Brito hacia la actual conducción de la AFA se centraron en dos puntos. Uno de ellos apunta al formato del torneo y otro a los arbitrajes. “Lo de 30 equipos no va, porque no va en ningún país del mundo”, sostuvo el expresidente riverplatense. Hombre de números, argumentó que “conspira contra el negocio del fútbol”. Sobre esto recordó que había tenido conversaciones con dirigentes de otros clubes para votar en el ámbito de la AFA en pos de un cambio de formato del torneo, sin embargo, eso luego no se concretaba, tal cual relató, por miedo a que en la reducción de clubes en primera división alguno de ellos pueda descender a la segunda categoría.

“La herramienta más poderosa que tuvo la AFA es el manejo de los árbitros”, completó su crítica deportiva al fútbol argentino. El problema al que se refirió fue a la designación supuestamente deliberada de cada árbitro para determinados partidos. “En otros países del mundo, cuando un árbitro se equivoca, la gente cree que se equivocó. En la Argentina, cuando un árbitro se equivoca, la gente cree que robó. Hay un tema de percepción”, manifestó.

El capítulo futbolístico lo cerró al hablar de su propio club, que no reunió los puntos necesarios en 2025 para clasificar a la Copa Libertadores de este año. “No creo que este [Marcelo] Gallardo sea peor que el anterior ganador”, deslizó. Dijo que el técnico multiganador con River “se está reinventando”.

Luego de abordar la temática deportiva, la coyuntura dominó la conversación con dos temas. Uno de ellos fue la Ley de Inocencia Fiscal, sobre la que expresó reparos. “Está bueno el proyecto, pero tiene muchas complejidades desde el punto de vista de normativas internacionales”, dijo.

Distinta tónica reflejó su parecer sobre la reforma laboral: “Es importante que los sectores sindicales puedan participar de esto, hacerle pequeños cambios para que esto ocurra”, afirmó.

En paralelo, Brito también habló como presidente del Banco Macro. Primero, se manifestó a favor de quitar limitaciones para que los bancos puedan prestar más dólares. “Ayudaría a que ese crecimiento pueda ser más rápido”, argumentó.

También habló de la puja entre bancos tradicionales y billeteras virtuales. Dijo no tener ningún problema con Marcos Galperin, en alusión a Mercado Pago. “Nosotros pedimos que nos bajen nuestro marco regulatorio y se lo amplíen a ellos”, sostuvo.

A su vez, Brito comunicó que también ocupará durante este año la presidencia de Genneia, firma de energía renovable. “Cauteloso, pero agresivo”, así se definió sobre el uso del dinero que hace de las empresas a la hora de recoger dividendos y luego reinvertirlos. “El mejor negocio es invertir en la Argentina”, cerró.