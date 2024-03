¿Debajo del colchón? En febrero hubo más vendedores que compradores de dólares en el mercado oficial

Escuchar

En los últimos dos meses, ocurrió un fenómeno poco frecuente en la Argentina. La cantidad de ahorrista que decidieron vender sus dólares en el mercado oficial superó a la de compradores, de acuerdo con información que publicó esta semana el Banco Central (BCRA), incluso en un escenario donde los pesos queman ante una inflación que se ubica en los dos dígitos mensuales.

En concreto, en febrero hubo 207.000 personas que volcaron sus billetes verdes en el sistema oficial, mientras que unas 95.000 accedieron a la cotización del dólar ahorro. Se trata del segundo mes consecutivo que se registra esta tendencia, luego de que en enero se observaran 198.000 vendedores y 138.000 compradores.

“Entre enero y febrero, 405.000 personas vendieron dólar (al valor oficial) y 233.000 compraron. Que haya más venta de dólares billete que compra solo pasó en el 17% del tiempo de los últimos 21 años”, señaló el economista Santiago Bulat.

El dato, que se conoció esta semana tras la publicación del Relevamiento del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, llega luego de que el presidente Javier Milei se refiriera a la necesidad de dejar de emitir dinero y recomponer las reservas de la autoridad monetaria.

Cantidad de personas que compraron y vendieron dólares en febrero, según el BCRA

“Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón ”, remarcó el mandatario el martes, durante una conferencia en IEFA Latam Forum. Se estima que las familias guardan fuera del sistema financiero unos US$277.793 millones, según datos que publicó el Indec esta semana sobre el cuarto trimestre de 2023.

De todas formas, actualmente el mercado oficial es prácticamente inexistente para los ahorristas, debido a las restricciones cambiarias y a las constantes medidas que se tomaron para desalentar la demanda. En montos, en febrero las “personas humanas” compraron billetes por US$14 millones (29% menos que el mes anterior y una caída interanual del 89%) y se efectuaron ventas por solo US$13 millones.

Cabe recordar que, tras la devaluación del 13 de diciembre, en el mercado oficial los vendedores pasaron a recibir $876 por dólar, tomando como referencia la cotización del Banco Nación, el precio más bajo del mercado. En cambio, si se quiere comprar, a ese valor se le tiene que sumar un 30% de impuesto PAIS y 30% de Ganancias, por lo que se encarece hasta los $1401. En este caso, es el precio más alto, además de contar con un cupo de US$200 mensuales.

“No podemos mencionar los dos últimos meses sin también reparar en lo que pasó durante el semestre anterior. En plena carrera electoral, todo aquel que tenía dólares y que no veía complicada su posibilidad de importar, se dolarizó, algo que también ocurrió con los individuos. Luego, llegó el shock inflacionario, que no fue acompañado por una mejora de los ingresos. Entonces, ya no hay excedente para dolarizar”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Compras netas en billetes por sector, según BCRA

Para el economista, esta dinámica también pudo observarse tanto en el blue como en los tipos de cambio financieros, que acumulan dos meses consecutivos de caídas nominales. Si se tiene en cuenta que la inflación se encontró en torno al 15%, se explica por qué estas cotizaciones alcanzaron los valores reales más bajos desde 2019.

Esto viene pasando. Entre enero y febrero 405.000 personas vendieron dólar (al valor oficial) y 233.000 compraron.

Que haya más venta de dólares billete que compra solo pasó en el 17% del tiempo de los últimos 21 años. https://t.co/t7tjgu2pif pic.twitter.com/TL2jglmtLb — Santiago Bulat (@Santiagobulat) March 27, 2024

Este escenario también se vio favorecido por un aumento de la oferta en el dólar contado con liquidación (CCL), ya que los exportadores pueden canalizar el 20% de sus ventas por esta vía (y el 80% en el oficial). Esta oferta constante de divisas, que para Buteler “tranquiliza” al mercado, también le puso techo al MEP y al paralelo.

“Siempre lo sostengo, pero el dólar no sube porque está barato, caro o el poder de compra de la gente, sino por el exceso de pesos. Cuando hay una cadena de pesos que está de más, parte será absorbida por el Banco Central, pero otro tanto siempre se escapa al mercado de cambios y presiona sobre el dólar. Todos esos factores ayudaron con la estabilidad, pero habrá que ver qué tan sostenible es. No veo que la inflación sea del 80% entre diciembre-marzo, con un dólar que se mueve en un 10-15%, no es lógica la brecha que se generó. Sigue habiendo un excedente de pesos en el mercado, por algo el Banco Central sigue teniendo más de dos bases monetarias en pasivos remunerados. Pero si el programa económico sale relativamente bien, es esperable que este año la inflación le gane al dólar”, cerró.

LA NACION