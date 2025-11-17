Decathlon Argentina: cuánto sale el envío si hago una compra online

La empresa Decathlon Argentina habilitó su plataforma de comercio electrónico en paralelo a la inauguración de su primer local físico el pasado 8 de noviembre. La puesta en marcha de su tienda virtual genera interés sobre las condiciones logísticas para los consumidores que adquieren productos a través de este canal digital en gran parte del país.

Cuánto sale el envío en Decathlon Argentina

Los costos de entrega son variables. El sistema los calcula en función de la ubicación del comprador. El monto exacto se informa durante el proceso de compra, al momento de ingresar la dirección. La empresa ofrece un beneficio importante: para compras con un valor igual o superior a $180.000, el envío es gratuito. Esta ventaja aplica a cualquier destino del país donde Decathlon realiza entregas.

Para compras superiores a $180.000 el envío es gratuito a todo el país Captura

Cuánto tardan en llegar los productos

Los plazos de entrega se miden en días hábiles y oscilan entre cinco y 10, según la provincia y la zona específica. La compañía efectúa repartos en casi todo el territorio nacional, con la excepción de Tierra del Fuego. Los tiempos estimados de referencia son los siguientes:

AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires): cinco días hábiles.

cinco días hábiles. Provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba: entre seis y siete días hábiles.

entre seis y siete días hábiles. Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa: entre seis y ocho días hábiles.

entre seis y ocho días hábiles. Mendoza, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy: entre siete y ocho días hábiles.

entre siete y ocho días hábiles. La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa: entre siete y ocho días hábiles.

entre siete y ocho días hábiles. Neuquén y Río Negro: entre ocho y 10 días hábiles.

entre ocho y 10 días hábiles. Chubut y Santa Cruz: 10 días hábiles.

Estos periodos son estimativos y pueden registrar variaciones según el código postal. La empresa aclara que la entrega se realiza en la puerta de acceso del edificio, sin incluir movimientos internos. En el caso de barrios cerrados, el paquete se deja en la seguridad.

Los plazos de entrega para el AMBA son de cinco días hábiles Shutterstock - Shutterstock

Paso a paso: cómo comprar online

El proceso para adquirir artículos en la tienda virtual de Decathlon Argentina es sencillo y sigue una serie de pasos definidos:

Ingreso y búsqueda: e primer paso es acceder al sitio web oficial de la marca. Allí, el usuario puede explorar las categorías por disciplina deportiva, género o utilizar el buscador para un artículo específico. Se recomienda el uso de filtros para refinar los resultados por precio, talla o color.

e primer paso es acceder al sitio web oficial de la marca. Allí, el usuario puede explorar las categorías por disciplina deportiva, género o utilizar el buscador para un artículo específico. Se recomienda el uso de filtros para refinar los resultados por precio, talla o color. Añadir al carrito: una vez seleccionado un producto, se debe hacer clic sobre él para visualizar sus detalles y luego presionar el botón “Añadir al carrito”.

una vez seleccionado un producto, se debe hacer clic sobre él para visualizar sus detalles y luego presionar el botón “Añadir al carrito”. Iniciar el pedido: el usuario debe dirigirse al ícono del carrito, ubicado en la esquina superior derecha. En esa sección, puede revisar los artículos seleccionados, modificar cantidades o eliminar productos. Para continuar, se pulsa “Comenzar pedido”.

el usuario debe dirigirse al ícono del carrito, ubicado en la esquina superior derecha. En esa sección, puede revisar los artículos seleccionados, modificar cantidades o eliminar productos. Para continuar, se pulsa “Comenzar pedido”. Registro o inicio de sesión: los clientes nuevos necesitan registrarse con su correo electrónico, nombre, DNI y teléfono. Quienes ya poseen una cuenta simplemente inician sesión.

los clientes nuevos necesitan registrarse con su correo electrónico, nombre, DNI y teléfono. Quienes ya poseen una cuenta simplemente inician sesión. Selección del envío: se debe introducir la dirección de entrega. En este punto, el sistema informa los costos asociados al envío a domicilio.

se debe introducir la dirección de entrega. En este punto, el sistema informa los costos asociados al envío a domicilio. Proceso de pago: el último paso consiste en seleccionar el método de pago e ingresar los datos requeridos. La compra finaliza con la confirmación del pago.

El reintegro por una devolución se efectúa a través del mismo medio de pago utilizado Shutterstock

La plataforma de comercio electrónico de Decathlon Argentina admite pagos con tarjetas de crédito y débito. También acepta dinero en cuenta o tarjetas prepagas a través del sistema de Mercado Pago. Estas alternativas son exclusivas para el canal digital. Los locales físicos suman opciones como pago con QR, efectivo y tecnología NFC.

