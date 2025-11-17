LA NACION

El Gobierno fijó un aumento de casi 10% del boleto del colectivo en el AMBA

El cuadro tarifario rige desde este lunes para las líneas de jurisdicción nacional; el mínimo pasa a $495

Hernán Zenteno - LA NACION

A partir de este lunes 17 de noviembre, el boleto de colectivo aumenta un 9,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo dispuso el Gobierno a través de la Resolución 77/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Según el texto normativo, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional cuesta $495 ($786 sin sube). El aumento se alinea con los ajustes que también se hicieron en las líneas porteñas y bonaerenses.

Noticia en desarrollo

