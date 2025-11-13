Paso a paso: cómo comprar online en Decathlon Argentina

El pasado 8 de noviembre Decathlon abrió su primer local en la Argentina. De todos modos, también se habilitó la tienda online, en donde se pueden encontrar unos 5000 productos de indumentaria, calzado y accesorios deportivos a precios accesibles. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo se puede comprar por este medio.

El desembarco de la empresa francesa causó furor entre los argentinos. En el día de su inauguración más de 10.000 personas se acercaron a la tienda ubicada en Vicente López, e incluso hubo gente que acampó durante la noche.

La inauguración del local de Decathlon Argentina

Cómo comprar online en Decathlon Argentina

Decathlon Argentina ofrece envíos a todo el país ―con excepción de Tierra del Fuego― y la posibilidad de retirar en tienda. A continuación, los pasos a seguir para comprar de forma online:

1 Ingresar al sitio

Entrar en la página web oficial de Decathlon Argentina.

2 Navegar la página web

Buscar los productos que se pueden encontrar en el sitio y que puedan generar interés. Se puede acceder a diferentes secciones de deportes, hombre, mujer, niños, equipamiento. También se puede usar la barra de búsqueda para encontrar un artículo específico.

Se recomienda filtrar y ordenar los resultados según preferencias de precio, talla, color, marca, etc. De esa forma, el proceso de compra será más ágil.

3 Agregar los productos al carrito

Cuando se encuentre un producto que se quiera comprar, hacer click en el producto para ver detalles y luego apretar en “Añadir al carrito”.

4 Hacer el pedido

Una vez seleccionados los productos que se quieren adquirir, dirigirse al ícono del canasto de compras (“Carrito”) en el extremo derecho superior de la pantalla. Se sugiere revisar los artículos seleccionados, puesto que se puede modificar cantidades o eliminar productos antes de hacer la compra. Luego, hacer click en “Comenzar pedido”.

5 Registrarse o iniciar sesión

Registrarse con correo electrónico, nombre, DNI y teléfono. Si ya se tiene una cuenta, iniciar sesión.

6 Seleccionar el modo de envío del pedido

Añadir la dirección de envío y elegir el método de envío a domicilio.

7 Pagar

Continuar con el pago al seleccionar la forma de abonar que se prefiera e ingresar los datos necesarios. Por último, se confirma el pago para finalizar la compra.

Qué medios de pago acepta Decathlon Argentina

Las formas en que se pueden pagar en Decathlon Argentina varían según dónde se realiza la compra. Estos son los distintos medios de pago que se pueden utilizar en la tienda física y online:

Tienda física : pago con QR, efectivo, tarjetas de crédito o débito, dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago y NFC.

: pago con QR, efectivo, tarjetas de crédito o débito, dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago y NFC. Tienda online: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago.

Cuánto sale el envío

Los costos de envío pueden variar, puesto que depende de la ubicación de quien compra. Estos se informarán al momento de completar la información de envío en el proceso de compra. Si la compra es de $180.000 o más, el envío es gratis.

Cuánto tardan en llegar los productos de Decathlon Argentina

Los envíos se pueden hacer a casi todo el país, puesto que no llegan a Tierra del Fuego. Estos pueden tardar cinco y diez días, según los tiempos estimados de entrega por provincia y zona:

AMBA

Ciudad de Buenos Aires: cinco días hábiles.



Gran Buenos Aires: cinco días hábiles.

Buenos Aires - Rosario - Córdoba

Capital: seis días hábiles.



Resto de la provincia: siete días hábiles.

Santa Fe - Entre Ríos - La Pampa

Capital: seis días hábiles.



Resto de la provincia: ocho días hábiles.

Mendoza - San Luis - San Juan - Tucumán - Salta - Jujuy

Capital: siete días hábiles.



Resto de la provincia: ocho días hábiles.

La Rioja - Catamarca - Santiago del Estero - Corrientes - Chaco - Misiones - Formosa

Capital: siete días hábiles.



Resto de la provincia: ocho días hábiles.

Neuquén - Río Negro

Capital: ocho días hábiles.



Resto de la provincia: diez días hábiles.

Chubut - Santa Cruz

Capital: diez días hábiles.



Resto de la provincia: diez días hábiles.

Cabe aclarar que los plazos son a modo de referencia, ya que dependerán del código postal del domicilio de entrega que se haya indicado. Además, se consideran días hábiles en el período del envío.

Desde la empresa indicaron que “toda entrega es realizada en la puerta de acceso al edificio del cliente final”, por lo que no incluye movimientos internos, escaleras, ni desembalajes. “En el caso de vivir dentro de un barrio cerrado, la entrega se deja en seguridad. El transporte no ingresa al barrio”, señala su sitio oficial.

¿Puedo cancelar un pedido online?

En Decathlon sí se puede cancelar un pedido, pero depende del estado del mismo. Generalmente, mientras el pedido no haya sido despachado, es posible solicitar la cancelación al contactar al servicio de atención al cliente. Si el pedido ya fue despachado, se deberá esperar la recepción para luego hacer la devolución según la política vigente.

Según su política de cambios y devoluciones, se permite hacer cambios o devoluciones dentro de los 30 días siguientes a la compra al presentar el ticket o factura original. La devolución se puede gestionar en tiendas físicas o a través de su plataforma online. En el caso de solicitar un reembolso, se realiza mediante el mismo método de pago usado en la compra.