Del organigrama al mapa de relaciones

Hace no tanto tiempo, diseñar una organización era, esencialmente, dibujar un organigrama. Definir funciones, líneas de reporte, responsabilidades y procesos. En otras palabras, ordenar lo que pasaba puertas adentro.

Ese enfoque funcionaba en un mundo más estable, donde las ventajas competitivas se construían acumulando capacidades internas y donde las cadenas de valor eran relativamente previsibles. La empresa que mejor se organizaba internamente tenía más chances de ganar.

Ese mundo ya no existe.

Hoy, las organizaciones compiten en entornos mucho más dinámicos, donde el valor no se crea de manera aislada sino en redes. Donde las cadenas de suministro se rediseñan por razones geopolíticas, donde la tecnología redefine industrias completas en pocos años, y donde ninguna empresa —por más grande que sea— puede desarrollar dentro de sus propios límites todas las capacidades que necesita.

En ese contexto, el diseño organizacional dejó de ser un ejercicio interno. Pasó a ser, en gran medida, una decisión sobre cómo la empresa se inserta en un sistema más amplio.

Durante décadas, la lógica dominante fue la integración vertical: tener dentro de la organización la mayor cantidad posible de capacidades críticas. Producción, logística, desarrollo comercial, financiamiento. Controlar era sinónimo de fortaleza.

Hoy, en cambio, las empresas más competitivas no son necesariamente las que más tienen, sino las que mejor acceden. El foco se desplazó de la posesión de capacidades al acceso a capacidades. Y ese acceso se construye a través de alianzas, partnerships, adquisiciones selectivas y una inserción inteligente en las cadenas de valor: cómo una organización trabaja con socios externos para crear valor más allá de sus propios límites.

Un ejemplo claro es el de la industria energética. En el desarrollo de Vaca Muerta, pocas compañías operan de manera completamente integrada. El modelo dominante es uno de colaboración: operadores, proveedores de servicios especializados, financiamiento estructurado, socios estratégicos. La capacidad de ejecución no depende solo de lo que cada empresa tiene, sino de cómo articula ese entramado. El “diseño organizacional” de un jugador relevante en ese ecosistema no puede entenderse mirando solo su estructura interna.

Algo similar ocurre en sectores como la minería del litio o en ciertos segmentos de la agroindustria. Las oportunidades existen, pero capturarlas requiere integrarse a cadenas globales que imponen estándares, ritmos y condiciones. No alcanza con ser eficiente hacia adentro. Hay que ser relevante dentro de un sistema.

La reconfiguración de las cadenas globales —impulsada por tensiones geopolíticas, búsqueda de resiliencia y cambios tecnológicos— está redefiniendo dónde se produce y quién participa. Una investigación reciente de McKinsey, basada en encuestas a 757 ejecutivos globales, revela que estos cambios son percibidos simultáneamente como amenazas y como oportunidades de acceso a nuevos mercados. Para empresas en mercados como el argentino, esto no es un tema abstracto: define oportunidades concretas.

Pero capturar esas oportunidades exige nuevas preguntas. ¿En qué cadenas de valor queremos jugar? ¿En qué eslabones tenemos ventajas reales? ¿Qué capacidades debemos desarrollar internamente y cuáles conviene construir a través de terceros? Y, sobre todo, ¿con quiénes nos asociamos para hacerlo?

Estas no son preguntas accesorias. Son, en esencia, preguntas de diseño organizacional.

En este nuevo paradigma emerge la idea de la “organización extendida”: una que combina capacidades propias con una red de relaciones estratégicas. Que no intenta hacerlo todo, pero sí asegurarse acceso a lo que necesita. Que utiliza herramientas como alianzas o adquisiciones no solo para crecer, sino para construir su arquitectura de capacidades.

El liderazgo deja de ser, exclusivamente, la capacidad de gestionar funciones internas, y pasa a ser la capacidad de orquestar un sistema. Elegir bien a los socios, alinear incentivos, gestionar dependencias, construir relaciones de largo plazo. En muchos casos, la ventaja competitiva no está en lo que la empresa hace, sino en cómo coordina lo que otros hacen con ella.

Quizás el cambio más profundo sea conceptual. El organigrama sigue siendo una herramienta útil, pero incompleta. Lo que realmente define la capacidad competitiva de una organización hoy es su mapa de relaciones: quiénes son sus socios clave, de dónde provienen sus capacidades críticas, cómo fluye el valor entre actores, dónde están los puntos de dependencia y dónde las fuentes de ventaja.

Ese mapa no siempre es visible. No se publica. No se presenta en los reportes anuales. Pero es el que explica por qué algunas empresas logran adaptarse, crecer y capturar oportunidades en contextos complejos, mientras otras —igual de bien organizadas internamente— quedan relegadas.

En un mundo más fragmentado, incierto y competitivo, diseñar una organización ya no es solo ordenar recursos propios. Es, sobre todo, definir inteligentemente cómo conectarse con el resto del sistema.

Porque, en definitiva, la pregunta ya no es solo cómo estamos organizados. La pregunta es si estamos en el lugar correcto, con los socios correctos, y jugando el juego adecuado.

El autor es socio fundador de MAP, consultora especializada en finanzas corporativas y negocios