Cuánto cuesta volar en avión privado para ver la final del Mundial en Nueva Jersey

Con los vuelos comerciales prácticamente agotados y tarifas que se dispararon tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial, algunos hinchas empezaron a mirar una alternativa que, hasta hace poco, parecía reservada para empresarios y grandes patrimonios: viajar a Estados Unidos en un avión privado.

Aunque el costo supera ampliamente al de un pasaje de línea, la posibilidad de comprar una butaca —en lugar de alquilar la aeronave completa— hace que la opción resulte más accesible para quienes están dispuestos a pagar un extra para llegar al partido decisivo del domingo.

La demanda para viajar a la final se disparó apenas terminó la semifinal. Aerolíneas Argentinas agotó en solo 10 minutos los casi 500 asientos de dos vuelos chárter especiales a Nueva York, cuyas tarifas partían de los US$5000. Con el correr de las horas, algunas reservas se dieron de baja porque los pasajes no llegaron a emitirse, aunque esos lugares fueron ocupados rápidamente por otros pasajeros. Ante el nivel de consultas, la compañía evalúa sumar nuevas frecuencias hacia los Estados Unidos.

El fenómeno también quedó reflejado en las búsquedas online. Según datos de Despegar, una vez finalizado el partido frente a Inglaterra, las consultas para volar a Nueva York crecieron un 6000%. Al mismo tiempo, las tarifas de los vuelos comerciales se dispararon. Si bien Aerolíneas Argentinas no opera regularmente la ruta Buenos Aires-Nueva York, un pasaje ida y vuelta entre ambas ciudades suele conseguirse por entre US$1000 y US$1200, e incluso en algunos momentos del año pueden encontrarse ofertas por unos US$800. En cambio, para viajar este fin de semana, las opciones disponibles parten de alrededor de US$3000 y pueden superar ampliamente ese valor.

En ese escenario, comenzaron a ganar protagonismo las propuestas de aviación ejecutiva. Además del alquiler de aeronaves completas, algunas empresas ofrecen la posibilidad de reservar una butaca en vuelos privados compartidos, una modalidad que reduce el costo por pasajero y amplía el universo de potenciales clientes, aunque sigue siendo una alternativa muy por encima del precio de un vuelo comercial.

avión privado

Una de las empresas que ofrece este servicio es Oliver Jets. Comercializa un paquete de ida y vuelta a Nueva York con traslados terrestres incluidos por US$25.000 por pasajero. El valor no contempla la entrada para la final, aunque la firma también dispone de tickets, cuyos precios se cotizan por separado.

El itinerario prevé la salida el sábado 18 a las 20 desde el aeropuerto de San Fernando y el arribo a las 6.42 del domingo al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. El regreso está programado para el lunes 20 a las 9 desde la misma terminal aérea, con llegada a San Fernando a las 21.35. El vuelo se realizará en un Gulfstream G400.

En Flyzar, en tanto, estimaron que el alquiler de un Gulfstream con capacidad para hasta 14 pasajeros para cubrir el trayecto de ida y vuelta entre Buenos Aires y Nueva York ronda los US$200.000. Si la aeronave viaja completa, el costo se reduce a unos US$14.285 por persona.

avión privado

Sebastián Chicou, fundador y CEO de JetsBooking, coincidió en ese orden de valores. Según explicó, un vuelo privado entre la Argentina y Nueva York cuesta alrededor de US$145.000 por aeronave. En ese esquema, el avión permanece en destino a la espera de los pasajeros para realizar luego el vuelo de regreso.

En comparación, los paquetes turísticos tradicionales para asistir a la final —que incluyen pasajes en vuelos comerciales, alojamiento y entrada al partido— oscilaban ayer entre US$8000 y US$14.000, según estimaciones del sector.