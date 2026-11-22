El 2 de enero de 2027, la World Cube Association, la entidad que regula las competencias oficiales del cubo Rubik en todo el mundo, incorporará una categoría nueva por primera vez desde 2014: el Face-Turning Octahedron (FTO), un rompecabezas con forma de octaedro que hasta ahora circulaba por el circuito alternativo. Quien busque en Internet algún tutorial para aprenderlo tal vez se tope en las recomendaciones derivadas con el canal de Youtube “Badmephisto”, que años atrás acumulaba millones de visitas y era muy popular en el ambiente cubero.

No tiene aún tutoriales de FTO, pero sí muchos de 3x3 avanzados. El dato sorprendente: detrás de este canal está Andrej Karpathy, uno de los nombres más citados de la inteligencia artificial de esta década. Es el “eslabón perdido” entre el Rubik y la IA, dos terrenos con muchos más puntos en común de lo que se podría pensar a priori.

Karpathy nació en 1986 en Bratislava y a los 15 años se mudó con su familia a Toronto. En 2006, todavía estudiante, empezó a subir videos para enseñar el método CFOP de resolución rápida. Los consultaron campeones como el australiano Feliks Zemdegs y superaron los nueve millones de reproducciones. También compitió: representó a Canadá en siete torneos oficiales entre 2008 y 2012, con una mejor marca de 14,90 segundos.

Su carrera siguió la lógica de esos videos: tomar un sistema que parece inabarcable y mostrar que tiene piezas y reglas claras. Se doctoró en Stanford con Fei-Fei Li (una leyenda del mundo de la IA) y creó CS231n, el primer curso de aprendizaje profundo de la universidad, que pasó de 150 alumnos en 2015 a 750 en 2017.

Fue miembro fundador de OpenAI, dirigió la IA del Autopilot de Tesla, fundó la startup educativa Eureka Labs y en mayo se sumó a Anthropic, donde armará un equipo que usa Claude para acelerar la investigación en pre-entrenamiento. En febrero de 2025 fue él quien acuñó el término vibe coding, programar describiendo en lenguaje natural lo que uno quiere, que fue elegida como la expresión del año por el diccionario Collins.

En febrero de este año fue más lejos: dejó a un agente autónomo correr sin supervisión durante dos días en un proyecto propio, y el sistema hizo más de 700 experimentos y encontró unas 20 mejoras que a mano le habrían llevado mucho más tiempo.

Su aporte popular más reciente fue en abril, cuando contó en X que una parte creciente de su uso de modelos ya no iba a manipular código sino a manipular conocimiento. El método es simple: el material crudo de una investigación va a una carpeta, un modelo lo lee una vez y construye una wiki de páginas interconectadas que después mantiene al día. “Casi nunca escribís o editás la wiki a mano, es dominio del LLM”, resumió. El posteo se acerca a los 22 millones de visualizaciones, su archivo de ideas en GitHub generó cientos de variantes y Google lo tomó como base del Open Knowledge Format, un estándar abierto para que distintos agentes compartan esas bases.

El argumento de fondo es de costos: lo caro de una base de conocimiento nunca fue leer ni pensar, sino el mantenimiento, y ese es el trabajo que los modelos hacen casi gratis. La comunidad bautizó el sistema como “segundo cerebro”, en referencia al libro homónimo de Tiago Forte, aunque Karpathy no usó esa expresión. En octubre agregó una advertencia: describió un “embudo” de comprensión de la IA, con unos 6000 millones de personas que apenas la usaron, entre 1000 y 2000 millones de usuarios casuales, 20 millones que la explotan en programación y matemática, y unas 5000, dentro de los laboratorios, que ven la frontera. La brecha, dijo el actual ejecutivo de Anthropic, se está ensanchando.

Desde Buenos Aires llegó una propuesta que discute la idea misma de “cerebro ampliado”. Rafael Ignacio Sánchez, investigador de la UADE y director de tecnología de Blue Star Group, publicó en septiembre en el repositorio Zenodo el trabajo “Exocórtex: definición operativa y arquitectura mínima de un regulador cognitivo gobernado”. El término lo acuñó Ben Houston en 1999 para describir un regulador sintético del pensamiento de alto nivel, y la ciencia ficción lo popularizó más adelante. Sánchez rescata ese sentido original. Un segundo cerebro almacena; un exocórtex participa en la regulación del pensamiento, y por eso necesita reglas.

Su arquitectura divide la memoria en cuatro territorios (quién sos, qué sabés, qué pasó y qué sabemos con otros) y define quién puede escribir en cada uno: la capa de identidad solo la edita la persona, el sistema apenas propone. La autonomía de la máquina se gradúa en seis niveles, con un freno explícito: nada irreversible, como enviar o publicar, ocurre sin confirmación humana. El caso de base es el sistema que Sánchez opera desde junio sobre Claude Code: a comienzos de septiembre sumaba 652 archivos, unas 858.000 palabras y casi mil sesiones de trabajo.

La regla más original es otra. Una vez por mes, el usuario responde sin consultar el sistema diez preguntas elegidas al azar de lo que la memoria registró. El diseño se apoya en “Ironías de la automatización”, un clásico de 1983 de la psicóloga Lisanne Bainbridge, que mostró que automatizar le deja al humano lo que no se pudo automatizar y le quita la práctica para resolverlo. Y en el “efecto Google” que documentó Betsy Sparrow, de la Universidad de Columbia, en Science en 2011: cuando sabemos que un dato estará disponible, lo recordamos peor.

Una tercera pata es más reciente. En “La paradoja de la memoria: por qué nuestro cerebro necesita conocimiento en la era de la IA”, publicado en 2025, la ingeniera Barbara Oakley, de la Universidad de Oakland, y el neurocientífico Terrence Sejnowski, del Instituto Salk, sostienen que cuanto mejor es la ayuda externa, más importa el conocimiento propio: sin un modelo interno no hay forma de evaluar ni de dirigir lo que devuelve la máquina. La memoria delegada rinde en proporción a lo que la persona todavía sabe.

“La pregunta deja de ser técnica: quién escribe la memoria de una persona, quién frena lo irreversible, qué queda auditable y cómo se mide lo que uno dejó de saber porque la máquina lo recuerda por él. Eso último no lo está midiendo nadie”, explicó Sánchez a LA NACION. La discusión gana urgencia con agentes como ChatGPT Work, de OpenAI, que mantienen una memoria propia y actúan sobre las herramientas del usuario.

A fines de octubre liberó el código con licencia abierta y lo está probando con un grupo chico de usuarios durante tres semanas. Él mismo anticipa un desenlace posible: que la carpeta quede igual que el primer día. Eso también sería un dato, porque mediría cuánto hábito exige el método, el verdadero cuello de botella de cualquier memoria externa. El acta, aclara, no publica resultados: fija una definición y una fecha, y deja para después la pregunta central, si estos sistemas amplifican la cognición o la sustituyen.

El cubo Rubik de 3x3, cuyo método avanzado explicó Karpathy, tiene 43 trillones de posiciones posibles: es un artefacto casi infinito. En Japón, cuando se lanzó en la década del 80, el eslogan fue: “Una horas para aprenderlo, toda una vida para descubrirlo”. Los senderos y bifurcaciones de este pequeño juguete con la nueva era del conocimiento que abre la IA también son incalculables. El programador de Brastislaba se mueve cómodo en esa frontera.