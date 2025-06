Demoledora respuesta oficial a una crítica de Cristina Kirchner

El dólar -el termómetro de estabilidad de los argentinos- será uno de los campos de batalla entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones de octubre. El kirchnerismo -que necesita a Cristina Kirchner como protagonista para negociar lugares en las listas- volvió a encender la mecha por la salida de divisas registrada en el primer trimestre y que generó un debate esta semana entre economistas. En Casa Rosada no dejaron pasar la crítica y culparon a la expresidenta de vaciar al Banco Central (BCRA) y de generar el rojo fiscal que endeudó y empobreció a la Argentina.

El sábado, Cristina Kirchner cuestionó que “los dólares se van y las inversiones no llegan”. Publicó los números del balance cambiario del primer trimestre, que dejó un rojo de US$5191 millones. Tal situación matchea con la principal tesis kirchnerista de que no hay divisas y -como advirtió varias veces la expresidenta- esto podría derivar en una nueva devaluación del peso que el Gobierno niega.

Esa cifra equivale al 0,8% del PBI, y casi duplica la proyección de US$2700 millones (0,4% del PBI) pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año.

De hecho, el viceministro de Economía, José Luis Daza, volvió a advertirles a los empresarios esta semana en un evento del Banco Galicia que no apuesten a eso. Anticipó entonces que el peso se seguirá apreciando de la mano del sostenimiento del superávit fiscal y las exportaciones de minería, energía y agro.

Otro dato oficial se sumó el viernes: la economía argentina registró en mayo un saldo negativo de US$149 millones en su cuenta corriente cambiaria, el más acotado desde que, hace un año, este indicador volvió a caer en terreno deficitario, reveló el Balance Cambiario correspondiente a ese mes y publicado por el BCRA. La cifra, que representa una caída del 67,5% respecto a los US$459 millones de abril, eleva, sin embargo, el rojo acumulado en el año hasta los US$5000 millones, y lleva a US$12.281 millones el desbalance en los últimos doce meses.

En el Gobierno explicaron a este medio que “es razonable” ese rojo en la balanza de pagos, ya que la Argentina es un país descapitalizado. “Con la inversión subiendo 31,8% (en el primer trimestre), obviamente vas a ver más importaciones: 50% son bienes de capital. Además subieron las exportaciones, y van a subir cada año más”, dijeron. “Es déficit que no financia al sector público, sino al sector privado, avalado por un crecimiento de 5,8%. No tiene nada que ver con la época Mauricio Macri, por ejemplo, cuando tenías un déficit de cuenta corriente de 5 puntos, pero con la economía casi sin crecer y un déficit fiscal de igual magnitud. Es decir, es importante analizar que hay atrás del número”, esgrimieron en Economía a LA NACION.

La crítica oficial

Pero la respuesta a Cristina Kirchner la protagonizó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno a través de un posteo en la red social X. “Usted ha sido responsable del mayor endeudamiento de la historia argentina”, cuestionó la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo. Quirno habló del “chamanismo económico” del kirchnerismo, y cuestionó los déficits fiscales y el vaciamiento de las reservas del Banco Central durante los cuatro periodos dirigidos por esa facción peronista.

Datos oficiales sobre la deuda

“Qué bueno que tiene tiempo para escribir mientras estamos corrigiendo las barbaridades económicas que realizó durante su participación directa en tres gobiernos nacionales (sin hablar de su participación directa en los hechos por los que ha sido recientemente condenada luego de más de una década de actuaciones)”, comenzó su posteo Quirno. “Lamento que no utilice este tiempo para reflexionar por el tremendo daño que le ha infligido a nuestro querido país fundamentado en instalar un chamanismo económico que en su último intento llevó a niveles de inflación y pobreza inéditos e indignantes además de tratar de ocultar el sol con las manos al poner todo tipo de restricciones a los movimientos de capital que han hecho que la Argentina no sea un lugar donde los inversores quieran invertir dado que es un principio básico que aquel que invierte SU dinero pueda de hacer con él lo que quiera", dijo el secretario de Finanzas, que luego cuestionó a los ministros de Economía K.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas

De Boudou dijo que fue el “ideólogo de expropiaciones como las AFJP y Casa de Moneda, además de haber sido condenado por corrupción”; de Lorenzino, “quien se quiso ir y se fue”; de Kiciloff cuestionó que “ha dejado un sinnúmero de juicios que al día de hoy tenemos que resolver y defender y hoy lo sufren los bonaerenses con inseguridad, pobreza y mayores impuestos”; de Guzmán, el “responsable de la peor reestructuración de deuda de la historia”; de Batakis, “aquella de ‘el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo’”; y de Sergio Massa, “quien se tiró arriba de la ´bomba´, diseñó el plan Platita para ganar la presidencia, y dejó una economía detonada al borde de la hiperinflación y la mayor pobreza de la historia".

Qué bueno que tiene tiempo para escribir mientras estamos corrigiendo las barbaridades económicas que realizó durante su participación directa en 3 gobiernos nacionales (sin hablar de su participación directa en los hechos por los que ha sido recientemente condenada luego de más… pic.twitter.com/ybh1DGfCyt — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 29, 2025

“Su chamanismo económico lo único que hizo fue aumentar la pobreza al financiar su déficit con deuda y emisión monetaria saqueando al Banco Central de sus reservas. ¿Sabe lo que pasa? La deuda es siempre hija del déficit y sus gobiernos incurrieron en déficits infinanciables por lo que nadie más que usted ha sido responsable del mayor endeudamiento de la historia argentina (US$156.000 millones en el período Nov 19-Nov23 y eso que no incluyo el período 2008-2015 lo que lleva a SU endeudamiento a más de US$300.000 millones)“, dijo el funcionario del gobierno de Javier Milei.

“Desde nuestra llegada al gobierno del Presidente Milei, hemos corregido los desequilibrios generados por su chamanismo económico comenzando por tener superávit financiero inédito en la historia argentina (y no me venga con los suyos o de su marido que fueron logrados mientras estaba en default) que hace que no necesitemos emitir deuda nueva sino refinanciar las obligaciones heredadas e inclusive reducir la deuda en términos absolutos y relativos a PBI”, escribió y agregó: “Destaco en ese sentido, que el programa con el FMI nos ha permitido fortalecer el balance del BCRA cuyas reservas fueron tomadas por el Tesoro a cambio de los papelitos de colores que usted misma emitió reduciendo deuda en ese proceso también como toda transacción de deuda que hemos realizado hasta ahora (reducción de deuda de US$50.000 millones desde Noviembre 2023 a Mayo 2025)“.

Datos oficiales sobre la deuda

“Verá entonces que no existe tal modelo de endeudamiento estructural sino todo lo contrario toda vez que hemos reducido deuda, con lo que pienso que el único modelo que usted conoce es el modelo de las Louis Vuitton que tiene (que ahora se confirma son producto de su condena por administración fraudulenta)“, estimó.

Y cerró con una postdata: “El RIGI tiene más de una docena de proyectos de inversión de los cuales han sido aprobados cuatro ya con inversiones por US$12.300 millones y varios más por venir. Estos proyectos son realizados enteramente por el sector privado, locales y extranjeros sin intervención del estado. Eso debe ser también una novedad para usted toda vez que sus gobiernos se especializaron en (ab)usar la obra pública para los bolsillos de los funcionarios”.

Las críticas de Cristina Kirchner

El sábado, Cristina Kirchner había cuestionado los datos del déficit en la balanza de pagos del primer trimestre que había publicado el Indec. “En mayo el sector privado no financiero se llevó al exterior US$3226 millones, récord desde el 2003 y superior al promedio mensual del 2018 y 2019 cuando la deuda que había tomado tu ministro [Luis] ‘Toto’ Caputo, en versión macrista, le explotó al gobierno de la derecha mafiosa”, había remarcado la exvicepresidenta en su posteo.

“Si le sumamos que el mismo sector se llevó en el mes de abril la cifra de US$5247 millones, o sea… en 45 días se llevaron el 44% de los US$12.000 millones que te dio el FMI en abril. Mucho más de lo que yo había dicho el 18J en la Plaza", había agregado.

Y la expresidenta luego había advertido: “Los US$25.921 millones acumulados en la balanza comercial, entre diciembre del 2023 y mayo 2025, se fueron por la canaleta del turismo emisivo (US$10.476 millones) y el pago de intereses de la deuda (US$15.737 millones). Es más… ni siquiera te alcanzaron para cubrir los dos conceptos y quedás en negativo por US$292 millones. Una catástrofe".

La expresidenta detenida por corrupción ahondó sobre la inversión extranjera directa. “Desde que llegaste a la presidencia, tiene saldo negativo por US$1500 millones… Tu RIGI, ‘mejor presidente de la historia’, un fracaso", había arremetido.

“¿En serio seguís pensando que el problema de la Argentina es solo el sector público? Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos", había apuntado contra Quirno.

La exmandataria había cerrado su posteo el sábado con dos posdatas también muy duras. “Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar”, había sentenciado pese a que el cepo y el dólar barato siempre fueron armas electorales del cristinismo. Y en alusión directa al Presidente concluyó: “Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida. En fin…“.