Denuncian por estafa al dueño de una agencia que habría dejado sin vuelos a miles de pasajeros

El 16 de febrero pasado, un grupo de unas 15 personas llegó al aeropuerto de Ezeiza con la expectativa de iniciar un viaje a Europa con todos los gastos cubiertos. Sin embargo, al momento del check-in, un supuesto coordinador les informó que el paquete contratado con Traveling Turismo había cambiado y que el régimen era de media pensión.

El supuesto empleado era, en realidad, el dueño de la agencia, Diego Navarro, quien posteriormente habría reembolsado a los pasajeros. Pero el episodio marcó el inicio de una escalada de incumplimientos: la empresa dejó de responder a sus clientes, mientras —según denuncian los afectados— continuaba vendiendo pasajes bajo el nombre New Road, y finalmente cerró el local que tenía en la calle Florida al 800.

Navarro ya enfrenta hoy al menos 30 denuncias por estafa y los damnificados, según estimaciones de los propios afectados, podrían ascender a cerca de 1000. LA NACION intentó contactar al dueño de la agencia, llamó a los números que figuran en la web y nadie contestó.

El local que tenía la agencia está cerrado pero mantiene la cartelería

“Yo conocí a la empresa en 2024 y, por buenas referencias, compré un paquete en abril de 2025 a Canasvieiras (Brasil). Viajé con una amiga, todo salió bien y volvimos muy conformes. Entonces, en agosto, contraté un nuevo paquete para dos personas y luego otro más para dos conocidos, con fechas de salida previstas para el 31 de marzo y el 5 de abril de 2026. Pero cuando escribí el 20 de marzo para consultar los horarios del primer viaje, los mensajes ya no llegaban. Al día siguiente me contactaron exempleados y me dijeron que habían cerrado y que el dueño se había fugado”, contó Giuliana, integrante de un grupo de WhatsApp que reúne a 396 damnificados.

El número de afectados, sin embargo, sería mayor: varios miembros participan en representación de más de una persona y también hay clientes en Gualeguaychú, donde distintas agencias tercerizaban la venta de paquetes.

En su caso, Giuliana pagó unos $340.000 por persona mediante transferencias bancarias. Otros clientes, en cambio, aseguran haber abonado en dólares. Es el caso de Giannina, quien relató haber pagado en efectivo cuatro paquetes a Punta Cana por US$900 cada uno, sin impuestos, para viajar en febrero de 2027.

“El 13 de febrero pagué en efectivo. Me sacaron fotocopias de todos los dólares ‘por si había alguno falso’ y ahí quedó. Pero unos días después, una amiga fue a comprar el mismo paquete y ya vio que había denuncias de estafas y de pasajeros varados en el Caribe y Brasil”, afirmó.

Una de las promos que publicitaban en redes sociales

Giannina es una de las denunciantes y está representada por los abogados Miguel Ángel Di Pardo y Camila Valiente. Según explicó Valiente, aún no está definida la competencia judicial: la causa podría quedar radicada en el juzgado nacional en lo criminal y correccional N°27 o en el N°19.

Otra de las denunciantes, Andrea Galarza, inició acciones ante Defensa del Consumidor y la Fiscalía Criminal N°9. En su caso, había contratado un paquete a Aruba por US$900, pero luego le informaron que el viaje cambiaba a media pensión y terminó abonando otros US$150, el 6 de marzo pasado, para reprogramar su salida a Europa, prevista para el 7 de diciembre.

“La verdad es que ofrecían precios que no se ven en el mercado, pero como ya habíamos viajado con ellos a Playa del Carmen en 2024 y habían cumplido, te ganan por la confianza. Incluso había un vínculo cercano: yo fui a asados en la casa de Diego Navarro, en Canning, y eso también te convencía. Estaba feliz, pero a la semana me enteré de que habían cerrado y se habían llevado todo”, concluyó.