“Hay que desarmar la correlación entre la política y la economía”, reclaman los ejecutivos de finanzas

Bajo el título “Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación”, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrará el próximo martes 2 de junio su 43° Congreso Anual. La agenda incluye un primer capítulo internacional con las disertaciones de Rafael Grossi (director general de la OIEA y candidato argentino a secretario general de la ONU) y de los ex ministros de Economía y Finanzas de Uruguay y Paraguay, Azucena Arbeleche y Germán Rojas Irigoyen, respectivamente, y una mirada local con la participación de gobernadores (Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, además del jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri) y legisladores. Entre los funcionarios, hablarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Para el cierre, se espera la presencia del presidente Javier Milei.

“Lo que intentamos hacer fue nutrirnos de distintos expositores que nos ayuden a entender mejor qué es lo que está pasando hoy en el mundo, para poder empezar a plantearnos qué es lo que tenemos que hacer como país”, señala Pablo De Gregorio, presidente del comité organizador del congreso anual y socio de EY.

“Lo que nos importa es la consolidación de un modelo de país –se suma Pablo Miedziak, presidente del IAEF-. Queremos poner en debate que no puede ser que vayamos como un péndulo, de un lado al otro. Desde ahí es donde abordamos la temática”.

– La invitación a exfuncionarios de Uruguay y Paraguay busca rescatar casos de éxito a la hora de los consensos económicos. ¿Ven consensos acá?

– Pablo de Gregorio (PDG): El objetivo es ver qué es lo que funciona en la región, qué cosas han solucionado. Por ejemplo, Uruguay fue acomodando de forma más gradual su inflación, y Paraguay también. Hay un caso que es el que más me gusta en la región. El año pasado lo tuvimos a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú. Velarde fue nombrado en 2006. O sea, está a punto de cumplir 20 años a cargo del Banco Central y Perú tuvo un montón de vaivenes políticos, un montón de problemas internos en donde la economía dependió del Banco Central. Acá en cambio la economía y la política tienen una correlación similar. Está por cambiar el presidente y el riesgo país se va a 2500 puntos, porque nadie sabe qué va a pasar. Tenemos un problema político con un problema económico. Hay países que solucionaron eso y es lo que tenemos que aprender, a separar entre la parte política y la parte económica.

Pablo Miedziak (PM): Justamente por ese tema buscamos a ex ministros, gente que pueda mirar desde el tercer tiempo. Es el momento en que se reflexiona, no estás en la coyuntura, después de haber pasado por la picadora de carne que significa la gestión. Nosotros como país debiéramos, desde nuestros consensos, desarmar esa correlación entre política y economía. Ahí es donde queremos plantear el debate.

– Una de las reformas más esperadas es la tributaria. ¿Tienen expectativas de que se pueda avanzar o lo ven más lejos que hace un año?

– PM: Expectativas hay, y es algo que la Argentina necesita. El año pasado decíamos que hacían falta tres cambios. Un cambio en la ley laboral, un cambio en la parte tributaria y un cambio en donde el Estado esté más aggiornado desde el punto de vista de la gran burocracia que tiene. Creo que en lo primero y en lo tercero se avanzó bastante. Hace falta todavía una reforma tributaria, que siga reduciendo el costo argentino para que puedas competir más libremente con el resto del mundo. Hoy tenés una competencia tal vez un poco desigual porque el costo argentino es muy alto, todavía falta eso. No tengo ningún tipo de duda de que el Gobierno lo tiene en la agenda. A medida que le dan los números, intenta hacer ajustes de impuestos hacia abajo, pero por bajas que ellos definen. Son cosas a cuentagotas. Falta realmente un cambio en el sistema fiscal argentino.

PDG: La Argentina tiene problemas que el mundo ya solucionó. Y gran parte de los problemas que tiene el mundo, la Argentina no los tiene. Muchos países se inventan desde un solo sector y nosotros tenemos cuatro: energía, minería, campo y la industria del conocimiento. Tenemos que poner una agenda que esté de acuerdo a este tiempo. Las reformas son necesarias para poder sostener esos procesos. Obviamente hay que discutirlas, hay que buscarle la vuelta, pero tienen que estar inmersas no en coyunturas sino en estas transiciones, en estos nuevos paradigmas que vienen por delante.

– La reforma tributaria depende en gran parte de las provincias, por la reducción de Ingresos Brutos y tasas municipales. ¿Es factible un paso en ese sentido?

– PM: Es clave que sea en conjunto. Si vos haces alguna reforma de tributos federales, pero no haces una reforma de las tasas municipales y el cargo de lo que es Ingresos Brutos, como ha sido en los últimos 20 años, la verdad que no tiene ningún sentido. Al final del día, lo que necesitás es bajar el costo argentino. ¿Cómo bajás el costo argentino? Tratando de mejorar o simplificar todo el sistema tributario argentino.

– ¿Cómo ven la situación del crédito y lo que está ocurriendo con los índices de mora?

– PM: Creo que los últimos seis o siete meses venías con una tendencia no buena. Y cuando hablo de una tendencia no buena, es una tendencia no buena en tres indicadores. En finanzas es bueno ver la tendencia y cuándo se quiebra esa tendencia. La primera tendencia es que el Gobierno hizo un excelente trabajo en bajar la inflación cuando lo ves punta a punta, pero en los últimos ocho meses venía escalando. Adicionalmente, venía escalando también la mora y venía bajando el consumo. En mayo vimos tres cosas. El primer tema es que la inflación cedió, o al menos se produjo un quiebre. Hay que ver qué pasa en junio y en julio. El segundo punto, que lo vimos también con indicadores de la semana pasada, es que la mora empezó a bajar. O sea, la mora tocó pico en abril. Y también desde el consumo estamos viendo eso. Tuvimos reuniones la semana pasada con gente relacionada con el consumo que nos decía que abril fue uno de los peores meses, pero mayo fue el mejor mes del año. Lo que creemos es que esta tendencia se debería haber cortado en mayo.

– ¿Cómo están reaccionando las empresas a la baja de la inflación y la mayor apertura comercial?

– PDG: Las palancas con las cuales vos manejás una empresa en el entorno inflacionario son totalmente distintas a las palancas que usás cuando no hay un entorno inflacionario. Lo que vemos es que hay grandes transformaciones en todos los niveles. Aquellas compañías que exportan y que están en sectores que se han convertido en muy competitivos, como la minería, el gas y la agricultura, están con una agenda de cómo hacer para potenciar esa competitividad. Y aquellos sectores a los que les resulta relevante el mercado interno, tienen que llevar su competitividad a niveles donde puedan protegerse de una apertura de la economía siendo competitivos e, incluso, saliendo a exportar. Son los sectores que han cambiado su agenda. Eso es lo relevante.

PM: Sobre la agenda del director financiero, hace tres años estaba viendo el domingo a la noche qué pasaba el lunes con el dólar, si la brecha cambiaria era del 100 o del 150%, si tenía que pagar en dólar blue para que un proveedor le entregue, si buscaba cobertura. Y no podía meterse en otras cosas. Hoy tenés otra dinámica. El director financiero se puede meter en la operación, porque ya no destina tiempo a ver si tenía una brecha, o una cobertura. Está, dentro de todo, con buena certidumbre. O sea, nadie está esperando una gran devaluación, nadie está esperando una gran inflación y nadie está esperando una gran brecha, con lo cual el director financiero se puede meter un poco más en la operación. Hay más claridad de hacia dónde vas.

– Cuando hablan con inversores, ¿qué perciben? ¿Mencionan el “riesgo kuka” del que habla el Gobierno?

– PM: Yo no sé si llamarlo riesgo kuka, lo llamaría riesgo volatilidad argentina. Volvemos a lo que hablábamos. En la Argentina no tenés esta desconexión entre el riesgo político y el riesgo económico, y todo tiene que ver con cuál es el gobierno de turno. Se teme que, si llega a cambiar el gobierno, seguramente van a cambiar las condiciones, porque es lo que pasó siempre. Creo que el riesgo que ve cualquier inversor es eso, que las reglas de juego que tenés hoy y que viene mostrando este gobierno no se mantengan durante los próximos, mínimamente, cinco años. Ese es el único riesgo para alguien que decide, sobre todo, una inversión de miles de millones de dólares que, una vez que firmó el cheque, no puede dar vuelta atrás.

Parte de ese riesgo está dado en los valores del riesgo país. Tenemos un riesgo que, medido por ciertos indicadores frente a otros países, debería estar más bajo, pero la historia nos condiciona.

PDG: Si los consensos estuvieran en el qué es lo que tenemos que hacer y dejáramos para la gestión el cómo lo vamos haciendo, todo empezaría a tener otra perspectiva. Puede haber un disenso en el cómo, porque eso forma parte de la democracia, pero el consenso está en el qué.