Desregulación: el Gobierno elimina la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para operar en el país

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó hoy la resolución 957/2025, mediante la cual se introducen una serie de actualizaciones en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) “con el objetivo de modernizar el marco normativo, simplificar procesos operativos y adecuar la regulación a las necesidades actuales del sistema aeronáutico argentino, en línea con las prácticas vigentes a nivel internacional”.

Según un comunicado de la ANAC, la medida alcanza a las Partes 91, 121 y 135 de las RAAC y responde a un análisis técnico integral que “contempla la evolución tecnológica, la experiencia operativa de los distintos sectores de la aviación civil y las recomendaciones de organismos internacionales”.

“En todos los casos, los cambios se implementan garantizando la seguridad operacional, que continúa siendo un principio rector de la autoridad aeronáutica”, afirmaron.

Entre las principales modificaciones, se elimina la obligatoriedad de presentar plan de vuelo para las operaciones de aviación general bajo reglas de vuelo visual (VFR), lo que permitirá reducir cargas administrativas y agilizar la actividad. Esta disposición entrará en vigencia el 1° de marzo de 2026.

“Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adónde vas. No es reinventar la rueda. En EE.UU. y países de Europa se opera así”, dijo vía X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

MÁS DESREGULACIONES EN POLÍTICA AEROCOMERCIAL. La Resolución 957/25 de @ANACargentina, con firma de su Administrador, @oscar_villabona, continúa desregulando el espacio aéreo argentino. La resolución establece enmiendas a las RAAC de alto impacto para el sector aeronáutico.… pic.twitter.com/AVKzCjBBhO — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 22, 2025

Sin embargo, aclaró que la única exclusión es que la Argentina tiene una zona de alta vigilancia aérea por tema narcotráfico por encima del paralelo 29 S. En esa zona, para no tener que presentar plan de vuelo, se necesitará contar con un ADS-B (Vigilancia Dependiente Automática por Radiodifusión), que permite el tracking en tiempo real de aeronaves.

La resolución 957 también habilita el vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional para los pilotos que cumplan con las condiciones establecidas, ampliando las posibilidades operativas y favoreciendo un uso más eficiente de la infraestructura aeroportuaria.

Además, incorpora avances vinculados a los nuevos desarrollos tecnológicos, al introducir en la normativa nacional la posibilidad de que aeronaves de pequeño porte, destinadas a operaciones no regulares con menos de 10 pasajeros, puedan operar con un solo piloto mediante el uso de sistemas de piloto automático, previa aprobación de la ANAC, “adecuando el marco regulatorio nacional a los criterios adoptados por las principales autoridades aeronáuticas internacionales”.

En materia de licencias y requisitos para la actividad aerocomercial, se adecúa la normativa a las modificaciones ya introducidas en la Parte 61 de las RAAC, eliminando el antiguo requisito que exigía contar con 900 horas de vuelo asociadas a la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase para desempeñarse en líneas aéreas regulares y no regulares, lo que permite modernizar el acceso al mercado laboral aeronáutico y adecuarlo a los actuales estándares de formación, habilitación y competencia profesional.

Por último, se simplifican los requisitos para las operaciones de vuelos sanitarios y se actualizan los criterios de equipamiento mínimo, permitiendo que un mayor número de aeronaves pueda operar bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR), siempre dentro de los márgenes de seguridad establecidos.