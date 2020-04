El Gobierno presentó de manera forma su propuesta ante la comisión de valores de Estados Unidos Fuente: LA NACION

La Argentina presentó hoy a la mañana la propuesta formal de canje ante la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de Estados Unidos. En el documento de 13 páginas, el Gobierno indicó que, si no se llega a un acuerdo, el país "enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento", lo que "perjudicaría aún más el valor y la liquidez comercial de los títulos de deuda pendientes".

"Si la propuesta no se acepta o si se acuerda pero cualquier alivio de la deuda obtenido no es suficiente para que la Argentina recupere la sostenibilidad, no podrá continuar con los pagos regulares de una parte o la totalidad de su deuda y enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento, lo que perjudicaría aún más el valor y la liquidez comercial de los títulos de deuda pendientes", dice el texto firmado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre.

"La imposibilidad de colocar la deuda argentina en un camino sostenible puede resultar en una falta continua de acceso a los mercados internacionales de capital por parte del país en el futuro previsible y puede limitar aún más el acceso al financiamiento oficial del sector", agregó.

El texto recuerda que el 5 de abril pasado el Gobierno aplazó todos los pagos de capital e intereses adeudados por la deuda en dólares emitida bajo legislación local hasta el 31 de diciembre o la fecha anterior que determine el Ministerio de Economía.

Seguido indicaron que la Argentina también puede recurrir "a cualquier período de gracia con respecto a los pagos de sus títulos de deuda vencidos mientras la invitación al canje esté pendiente". Esto quiere decir que seguramente no pagarán el vencimiento por US$503 millones que habría que cancelar el miércoles, y se tomarán el periodo de gracia de 30 días, hasta el 22 de mayo.

Por otro parte, advirtieron que si no se logra una negociación, "la Argentina no puede predecir si, o cuándo, podrá implementar un programa exitoso de gestión de la deuda que afecte sus títulos pendiente", e indicaron que la nueva oferta puede "ser menos favorable que la propuesta realizada"

El texto dice además que "la Argentina es una economía en desarrollo y la inversión en economías en desarrollo generalmente implica riesgos". Y se enumera los factores que han generado inestabilidad en la Argentina y otros países de mercados emergentes:

Factores económicos externos adversos

Políticas fiscales y monetarias inconsistentes

Dependencia del financiamiento externo

Cambios en las políticas económicas o fiscales gubernamentales

Altos niveles de inflación

Cambios abruptos en los valores monetarios

Altas tasas de interés

Volatilidad de los tipos de cambio

Tensiones políticas y sociales

Fluctuaciones en las reservas del banco central

Fluctuaciones en las expectativas

Choques comerciales

Pandemias

"Cualquiera de estos factores puede afectar negativamente la liquidez, los mercados comerciales y el valor de los títulos de deuda de la Argentina y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda", indicaron.

Luego, el texto señala que el crecimiento económico del país depende de una variedad de factores, que incluyen (entre otros) la demanda internacional de exportaciones argentinas, el precio de determinados productos básicos, la estabilidad y competitividad del peso frente a las monedas extranjeras, los niveles de consumo del consumidor, la inversión extranjera y nacional y la tasa de inflación. "Si la actividad económica argentina no se recupera y el crecimiento no se acelera, la economía y la situación financiera del país se verán afectadas negativamente, incluida su capacidad a largo plazo para pagar su deuda pública", dice el documento.

Sobre el coronavirus, el Gobierno admite que, si bien el costo económico es difícil de predecir, esperan que el crecimiento del PBI sea negativo en 2020, que el déficit fiscal aumente y que su situación financiera se deteriore aún más.

"Si la agenda del Gobierno no se puede implementar con éxito, la confianza de los inversores puede debilitarse aún más y afectar negativamente a la economía argentina y la situación financiera del país, e impactar en su capacidad para pagar su deuda", advirtieron.