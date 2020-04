El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó ayer los principales lineamientos de la oferta Fuente: LA NACION

Sofía Terrile Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 20:29

Luego de adelantar los primeros lineamientos ayer, el Gobierno presentó esta tarde un texto formal con la propuesta que hará en la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de Estados Unidos, con los detalles de la oferta para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera. Entre varios puntos, precisó los plazos de los nuevos títulos, que se estructurarán con cupones de interés escalonados y con vencimientos hasta 2047.

Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que la oferta incluiría tres años de gracia (la Argentina volvería a pagar en 2023), una quita de intereses del 62% y un alivio en el stock de capital de 5,4%. Propuesta que, antes de conocer los detalles, muchos especialistas consideraron "menos agresiva" de lo esperada.

Según se supo hoy, el Gobierno propone emitir diez nuevos bonos para el canje, la mitad en euros y la otra mitad en dólares. Estos bonos tendrán vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.

Minutos después de que el Ministerio de Economía publicara el comunicado de prensa con adelantos del canje propuesto, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, analizó que las reducciones de valor presente neto (VPN, una medida que mide el beneficio de una inversión), son "significativas".

Para Caamaño, hay un "menú amplio" de bonos por los que se pueden canjear los elegibles, que son una veintena. "Los bonos del canje anterior (2005 y 2010) tienen prioridad y en principio mejores condiciones, posiblemente por cláusulas de acción colectiva más duras y porque ya vienen de otro canje", señala.

La lógica es que, cuando las cláusulas de acción colectiva son más duras, necesitan de mayor aceptación por parte de los acreedores y cada rechazo pesa más, por lo que la priorización de estos bonos desde un principio es estratégica, suma Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó ayer los principales lineamientos de la oferta Fuente: LA NACION

"Hay extensiones de plazo de capital muy superiores al plazo de gracia de los intereses y recortes significativos en lo cupones", analiza, a priori. Dentro de esa diversidad, en los plazos de capital, dice, el alargamiento arranca en los cuatro años y medio y llega hasta 20 años.

"Hoy, con un exit yield de 12%, lucen bajos los precios como para lograr una aceptación importante. Hay que ver si eventualmente hay alguna disposición del gobierno para flexibilizar los términos y llegar a un acuerdo que es tan importante en un contexto tan difícil", dijo Martín Vauthier, director de Eco Go.

"No me parece alocada la propuesta. Es mejor y está más elaborada de lo que se esperaba como primer acercamiento", analizó Guido Lorenzo, director de LCG. Para el economista, todavía no se puede saber si los bonistas aceptarán o no, porque hay quitas pronunciadas y la propuesta "es agresiva", pero destacó que "por lo menos el valor presente de los bonos que ofrece está alineado con los precios de mercado".

"La quita implícita, que sí es contra el bono viejo, es alta, pero ya estaba asumida por el mercado", dijo Lorenzo, y agregó como factor importante que la propuesta es "bastante atractiva para los bonos del canje 2005, que no tienen quita".

La propuesta "está en línea con lo que anunció ayer Guzmán, con mayor penalidad en el interés y no en el capital", dice Rajnerman. La decisión es un guiño a los fondos de inversión, añade, ya que una quita grande en el capital tendría un efecto negativo sobre sus balances, ya complicados por el avance del coronavirus y sus consecuencias sobre la economía global. Para la Argentina, en cambio, "cada dólar es lo mismo", sin importar de dónde se quita.

"Es una propuesta agresiva, pero menos agresiva de lo que parecía, y a la vez es una estructura de bonos que sería mucho más sustentable que la actual", añade.

Para María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, esa quita de interés es "muy baja", considerando que se devengan cero intereses hasta 2022 y que se llega a un máximo de 4,75% en 2047. "Como la quita de capital es muy baja, el Gobierno puede plantear que está haciendo un esfuerzo, pero si se hace un flujo de fondos, hay que confiar que el próximo gobierno va a pagar algo, porque no hay ninguna zanahoria", resume.

"Lo veo complicado desde el punto de vista de la aceptación -suma-, aunque es difícil saber qué va a pasar, porque el contexto de coronavirus sumó mucha incertidumbre".

En el mismo sentido, Fernando Marull, de Fernando Marull y asociados, evaluó una propuesta "bastante agresiva", con quitas de hasta el 65% si se considera un exit yield del 12%. "Asumiendo que esto es una primera oferta y pueden mejorarla, puede haber un acuerdo, pero así como está, no lo veo", resume.

Como la Argentina tiene un plazo hasta el 22 de mayo en el que no entraría en default si no cumple con sus obligaciones la semana próxima (incluidos los días de gracia), Rajnerman también sostiene que podría haber una segunda propuesta. "Hay plazo suficiente", cierra.