La deuda externa privada aumentó casi US$13.000 millones en doce meses

La deuda externa del sector privado cerró septiembre en US$116.847 millones, con un incremento de casi US$13.000 millones en los últimos doce meses, según el último informe del Banco Central (BCRA) que recopila la información de estos pasivos. En el tercer trimestre, el stock avanzó US$7300 millones.

Tal como señaló la autoridad monetaria, “la deuda externa del sector privado totalizó US$116.847 millones al 30 de septiembre , registrando un aumento trimestral de US$7300 millones”.

El crecimiento estuvo explicado tanto por la deuda comercial como por la deuda financiera. Dentro del total, las obligaciones vinculadas a importaciones de bienes se mantuvieron como el principal componente, con US$39.055 millones, seguidas por los préstamos financieros (US$29.581 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$16.011 millones).

El movimiento más significativo del trimestre se observó en la deuda por exportaciones de bienes, que aumentó US$5428 millones. El BCRA atribuyó ese salto a cambios regulatorios recientes y explicó que “el aumento en este tipo de deuda se explicó por el impacto del Decreto 682/25”, que fijó en 0% las retenciones para quienes liquidaran rápidamente las divisas, lo que “motivó ingresos extraordinarios por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones durante los últimos días de septiembre”.

Por sectores, la industria manufacturera concentró el mayor nivel de endeudamiento externo, con US$45.367 millones, seguida por explotación de minas y canteras (US$26.021 millones) y el comercio mayorista y minorista (US$13.939 millones). En conjunto, estos tres sectores explicaron cerca del 73% del total, mientras que más de la mitad del financiamiento externo fue otorgado por empresas del mismo grupo económico.

El informe también advirtió sobre el perfil de vencimientos, uno de los puntos más sensibles. Al cierre de septiembre, “las empresas debían afrontar dentro del año siguiente vencimientos de capital de deuda comercial por US$64.146 millones, equivalente al 95% del total”, además de US$20.965 millones en deuda financiera, que representan el 43% del stock.

Como contrapeso, el BCRA destacó que “el perfil de la deuda financiera mostró un alargamiento en los plazos comparado con el año anterior”, con una mayor participación de los vencimientos a cinco años o más, lo que moderaría parcialmente las presiones de corto plazo.

Por origen geográfico, Estados Unidos se mantuvo como el principal acreedor tanto en deuda comercial como financiera, seguido por Brasil y Suiza en el primer caso, y por Países Bajos y Uruguay en el segundo, reflejando una alta concentración del financiamiento externo.