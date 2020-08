Deuda. Las dos "innovaciones" de Guzmán para los contratos del canje

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El escollo legal que generaba aún dudas entre los bonistas encontró una respuesta -ya consensuada con la comunidad internacional-, y, en ese camino, la posibilidad de que el Ministerio de Economía logre cerrar en las próximas semanas un canje con una elevada adhesión crece.

Fuentes del Gobierno confiaron a LA NACION que las "dos innovaciones legales" que ya había prometido Martín Guzmán "se traducen en mejoras contractuales para los nuevos contratos de deuda, respetando el espíritu de los contratos existentes, que la decisión de la mayoría de los inversionistas pueda obligar a la minoría, sin que existan holdouts. Es, entonces, un perfeccionamiento de los contratos existentes, apoyado por la comunidad internacional".

El tema contractual no es menor para el ministro de Economía, un estudioso del tema que busca dejar su marca en la negociación de deudas soberanas.

Uno de las innovaciones tienen que ver con la redesignación, lo que está vinculado con las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Según las fuentes oficiales, de acuerdo a los cambios consensuados, si el 66% o 2/3 aceptan una propuesta de restructuración futura de la Argentina, el país puede cerrar la oferta con los que aceptaron y excluir de la votación a aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias (las cuales no serían modificadas), sin necesidad de notificar a los inversionistas que aceptaron y sin darles un plazo para que puedan revocar sus aceptaciones. Por el contrario, si no se alcanza el 66%, la Argentina solo podrá excluir series de la votación si previamente notifica a los inversionistas que aceptaron que va a llevar adelante dicha exclusión y les dará cinco días para revocar su aceptación.

La segunda innovación es sobre la llamada estrategia "Pacman". Allí, la Argentina podrá lanzar una oferta de aplicación uniforme (que contabiliza votos en el agregado de las series sin tener en cuenta los votos de cada serie en particular) luego de haber realizado una oferta que contabiliza votos en el agregado de dos o más series teniendo en cuenta también el voto dentro de cada series, si en la primera oferta ha logrado el 75% de aceptación.

Según las fuentes oficiales, ya existe un apoyo del G24 a las innovaciones legales, ya que se considera "un perfeccionamiento de los contratos existentes". El Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro sobre Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G-24) coordina la posición de los países en desarrollo sobre cuestiones monetarias y de desarrollo en las deliberaciones y decisiones de las Instituciones de Bretton Woods (ICM).

Ese apoyo será hecho público en un webinar el martes que viene que debatirá sobre las CAC's y reestructuraciones de deudas soberanas en el contexto del Covid, en el que estarán Marilou Uy, directora del G-24, entre otros expertos y abogados, entre ellos, los socios del estudio Cleary Gottlieb Steen and Hamilton International Legal Services, el estudio de abogados que representa a la Argentina.

Según supo LA NACION, esta semana hubo una reunión entre Guzmán y el equipo con Emerging Markets Traders Association (EMTA) para debatir el tema sobre las innovaciones. "Se está cristalizando el consenso internacional, tanto del lado de los que compran como los que venden", contó a este medio una fuente al tanto del debate en ese encuentro.