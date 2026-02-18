Preguntas y respuestas sobre el cierre de la planta de Fate
El cierre de la planta de Fate en San Fernando, tras más de ocho décadas de producción de neumáticos radiales en la Argentina, desnuda múltiples interrogantes sobre el presente y el futuro de la industria. Detrás de la decisión de cesar operaciones y despedir a 920 trabajadores, hay una trama compleja que combina factores de mercado, tensiones gremiales, cambios en el entorno comercial y políticas públicas que impactan sobre la competitividad local.
¿Qué factores fueron determinantes para el cierre de Fate?
¿Cuáles fueron los principales conflictos entre Fate y el gremio sectorial?
¿Qué ocurrirá con los 920 trabajadores despedidos?
¿Quiénes son los dueños de Fate?
¿Cuál fue la reacción del Gobierno?
¿Cuál es la situación del mercado local de neumáticos?
¿Cuánto cuesta un neumático chino vs. uno local?
¿Qué otras empresas cerraron plantas o están replegando su producción en la Argentina?
¿Qué factores fueron determinantes para el cierre de Fate?
El cierre de la planta de Fate es atribuida a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, desde la empresa señalaron la relación con el sindicato Sutna, marcada por paros, bloqueos y disputas prolongadas. Por otro lado, desde la empresa apuntaron contra el ausentismo -que se había disparado al 15%- y la “baja productividad laboral”, elevaron severamente los costos de producción.
“La actividad de la empresa se encuentra expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción: abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial, sólo por mencionar algunos”, precisaron en 2024 en un comunicado, ante el despido de un centenar de trabajadores.
Y a esto se sumó el cambio en las políticas de comercio exterior, que facilitó el ingreso de neumáticos importados, principalmente de China. Ya a principios de 2024, el Gobierno redujo los aranceles de importación de neumáticos del 35% al 16%. Y ese entonces, desde Fate aludieron a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” debido a la abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para pagar insumos del exterior y una deficiente infraestructura. Según un informe realizado por la consultora PxQ, las importaciones aumentaron un 34,8% entre 2023 y 2025, mientras que los precios internos cayeron más del 40%.
¿Cuáles fueron los principales conflictos entre Fate y el gremio sectorial?
La relación entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) estuvo marcada por una prolongada conflictividad que desde la empresa y el Gobierno señalaron como una de las causas del cierre definitivo. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en 2022, cuando el gremio reclamaba que las horas trabajadas durante los fines de semana se pagaran un 200% más que las de los días de semana. La empresa se opuso, argumentando que esto incrementaría sus costos en un 15% y le restaría competitividad. En ese contexto, Javier Madanes Quintanilla, titular de la firma, afirmó que el conflicto de fondo no era salarial, sino una lucha por “quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”.
Madanes Quintanilla denunció públicamente que el ausentismo en la planta de San Fernando había escalado al 15%. El empresario criticó la cultura laboral interna, asegurando que “la gente considera que es lo mismo venir a trabajar que no trabajar”. A esto se sumaron quejas constantes de la firma por la baja productividad laboral y los sobrecostos derivados de la legislación vigente.
A lo largo de los últimos años, el gremio llevó adelante numerosos paros escalonados y bloqueos de planta que afectaron la producción. Mientras los trabajadores denuncian que hace 14 meses no reciben aumentos salariales, fuentes del Gobierno aseguran que en 2024 el sindicato se opuso a firmar un acuerdo con salarios a la baja que la empresa proponía como medida para evitar el cierre.
¿Qué ocurrirá con los 920 trabajadores despedidos?
Desde la empresa manifestaron que pagarán las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, el Gobierno dictó y la conciliación obligatoria y en Fate dijeron que la acataron, lo que no implica, sin embargo, que la empresa está cerrada y no cambia la decisión de su directorio.
Desde las 6 de la mañana de hoy, cuando se comunicó el cierre, había cuatro días para pagar las indemnizaciones. El acatamiento de la conciliación abre -dijeron- un compás de espera sobre ese pago, aunque en la compañía dijeron que quien quiera cobrar, podrá hacerlo.
¿Quiénes son los dueños de Fate?
Al frente de Fate se encuentra uno de los empresarios más poderosos de la Argentina Javier Madanes Quintanilla, heredero de la dinastía industrial fundada por su padre Adolfo y su tío Manuel en la década de 1940. A sus 73 años, este ingeniero industrial e hincha de River Plate, combina el bajo perfil público con aficiones personales que lo alejan del estereotipo del empresario más tradicional: es un lector habitual de filosofía.
Además de la fábrica de neumáticos, Madanes Quintanilla controla Aluar, la única productora de aluminio del país: a comienzos de la década de 1970, su familia se quedó con el proyecto, impulsado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para desarrollar un polo de producción de aluminio en el sur del país. También dirige diversas empresas del sector energético, como la hidroeléctrica Futaleufú y la empresa de parques eólicas Infa.
En el comunicado oficial que acompañó la decisión de cerrar Fate, desde la empresa afirmaron que era resultado de “cambios en las condiciones de mercado” y subrayaron su agradecimiento a colaboradores, clientes, proveedores y a quienes confiaron en la industria nacional a lo largo de ocho décadas.
¿Cuál fue la reacción del Gobierno?
Ante el cierre de Fate, la respuesta del Gobierno se manifestó a través de medidas. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, ordenó una conciliación obligatoria por 15 días, exigiendo que la situación se retrotraiga al estado previo a los despidos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también dictó una medida similar por el mismo plazo, dejando sin efecto los más de 900 despidos iniciales.
Desde el Poder Ejecutivo nacional culpan directamente al sindicato por haber llevado a la empresa a una “situación terminal” debido a la alta conflictividad y a leyes laborales que califican de “arcaicas”. Fuentes oficiales afirmaron que el gremio se opuso en 2024 a firmar acuerdos salariales a la baja que habrían evitado el cierre.
A pesar de la conciliación, en los despachos oficiales reconocen que las posibilidades de evitar el cierre definitivo son “casi nulas”, dado que la empresa ya tomó la decisión y manifestó su voluntad de pagar el 100% de las indemnizaciones
¿Cuál es la situación del mercado local de neumáticos?
El mercado de neumáticos atraviesa una crisis profunda y un cambio de paradigma. Según datos de la consultora Claves Información Competitiva, el consumo aparente de neumáticos pasó de casi US$17.000 millones en 2023 a alrededor de US$10.000 millones en 2025, y las exportaciones cayeron de US$64 millones a US$25 millones. En sintonía, la producción nacional bajó de nueve millones de unidades a cerca de seis millones en el mismo período.
Según un relevamiento de la consultora PxQ, el sector perdió 6427 empleos entre 2023 y 2025, lo que representa una caída del 7,1%. En tanto, la utilización de la capacidad instalada en las fábricas es muy baja; mientras que el promedio sectorial en 2025 fue del 41,7%, la planta de Fate operaba apenas al 30% antes de su cierre. Además de Fate, el mercado cuenta con gigantes internacionales como Pirelli y Bridgestone que producen localmente, y Michelin que opera como importador.
¿Cuánto cuesta un neumático chino vs. uno local?
La diferencia de precio entre los neumáticos fabricados localmente y los importados de China es uno de los factores centrales de la crisis del sector. Si bien en casos puntuales la diferencia roza el 30%, en Fate estimaban que, debido a la gran variedad de marcas orientales, la diferencia promedio de precio se sitúa en torno al 10%.
Las cuatro llantas chinas Ovation 165/70r14 V02, por ejemplo, cuestan aproximadamente unos $332.895 en la Argentina. Aunque no es el precio exacto, dividido por cuatro da un valor de $83.223. El modelo Fate Prestiva 165/70 cubierta 165 70 14 goma 165x70x14 81T rodado 14 tiene un precio de $107.146 cada uno. Esto quiere decir que el neumático argentino es 28,7% más caro que el chino.
La Argentina sigue teniendo los neumáticos más caros (US$258,81 con IVA incluido) en la comparación con a Montevideo (US$244), México (US$200,82), San Pablo (US$162,40), Londres (US$161,03), Madrid (US$155,48), París (US$128,49), Nueva York (US$121) y Santiago de Chile (US$91,19).
¿Qué otras empresas cerraron plantas o están replegando su producción en la Argentina?
Además del cierre de Fate, al menos otras 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales en los últimos meses, motivadas principalmente por la caída del consumo y la apertura de las importaciones. Y algunas comenzaron a migrar de un modelo de fabricación nacional hacia uno basado en la importación para abastecer el mercado interno.
En el sector de consumo masivo y cuidado personal, se listaron Kimberly-Clark -que cerró su planta en el parque industrial de Pilar, donde fabricaba marcas como Kotex, Huggies, Kleenex y Scott y concentró su producción en San Luis-; y Kenvue -que dejó de producir en el país sus líneas de toallitas femeninas Siempre Libre y Carefree y los productos para bebés Johnson’s Baby en su planta de Pilar. En paralelo, en el rubro de electrodomésticos, resaltaron Whirlpool - que cerró su fábrica de lavarropas en Pilar y cesó sus operaciones industriales en Argentina-; y DBT (Cramaco), una metalúrgica santafesina-
Desde el ala textil y de calzado, los ajustes afectaron a firmas como Grupo Dass -fabricante de calzado para Adidas, Nike y Fila con planta en Misiones-; Luxo y Vulcalar -ambas textiles radicadas en La Rioja; e Hilado SA (TN Platex) -uno de los principales grupos textiles del país-. La lista de empresas incluye a nombres de otros rubros como Alimentos Refrigerados y La Suipachense -ambas controladas por el grupo venezolano Maralac, que se declararon en quiebra-; Dánica -que cerró su histórica planta de margarinas en Llavallol-; la firma de cacerolas Essen, con planta en Venado Tuerto; y KTM (Grupo Simpa) -que cerró su instalación de ensamblaje de motos en Campana-.