Deuda: Guzmán pudo cerrar el año financiero con ayuda del temor a la inflación

El mercado volvió a demostrar que descree de la pauta inflacionaria del 29% anual que fijó el Gobierno en el Presupuesto para el año entrante: el 77% de la demanda por los títulos de deuda que emite se volvió a volcar hoy masivamente a las Letras del Tesoro que ofrecen cobertura contra la inflación.

Fue al cabo de la última licitación de deuda en pesos de 2020, una subasta que le permitió al Ministerio de Economía tomar otros $131.843 millones del mercado y cerrar el año financiero con la deuda en pesos absolutamente regularizada, tras ir refinanciando la deuda heredada que vencía y obtener, además, un "financiamiento extra cercano a los $386.730 millones", según hizo notar en un comunicado.

De ese total, se suscribieron unos $97.000 millones en Letras ajustabes por CER (Lecer), emitidas a casi 5 y 9 meses, un dato que confirma que los inversores se mantienen en la búsqueda de instrumentos que les permitan cubrirse del riesgo inflacionario (las estimaciones del mercado para 2021 están en el orden del 50%) o cambiario, como quedó a la vista cada vez que Economía ofreció papeles que ajusten por la evolución del dólar.

De este modo la cartera de conduce Martín Guzmán cumplió con la meta que se había planteado para el último bimestre del año: renovar el 112% de los vencimientos (su objetivo era alcanzar al menos el 110%), aunque no obtuvo el sobre margen necesario para avanzar en una nueva cancelación de Adelantos Transitorios (AT) del Banco Central (BCRA), su más fiel financista en 2020, que había girado al Tesoro más de $ 2 billones, y que este le había devuelto unos $125.000 millones hace dos meses

"El financiamiento neto extra no es importante para avanzar en una nueva cancelación de esa deuda", reconoció el secretario de Finanzas, Diego Bastourre. "Lo obtenido de más es una cifra que no movería el amperímetro", amplió, en relación con que no permitiría un cambio de expectativas al tratarse de apenas $10.000 millones, un monto irrelevante en relación con la asistencia recibida del Central.

El Gobierno usará el 95% de los fondos captados para cumplir el miércoles con el pago de una Letra a Descuento (Lede) que vence y lo obliga a erogar $125.300 millones. Y engrosará en unos $6500 millones el excedente de $50.334 millones que logró en diciembre para "manejos de caja".

La evaluación oficial

En el Ministerio de Economía celebraron que, en lo financiero, el año termine más calmo, y reconocieron que parte de ese clima deviene de las señales transmitidas al mercado. "Haber dado claridad sobre los vencimientos y las metas ayudó", valoraron los funcionarios del área financiera, por lo que no descartan ir avanzando con una estrategia similar en los próximos meses.

Recordaron que hace un año habían dado el primer paso "para la reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos y el mercado local de capitales, lo que implica mayores oportunidades de financiamiento no solo para el Estado nacional, sino también para las provincias, empresas y público en general". "En esas primeras licitaciones nos manejábamos con volúmenes de unos $20.000 millones y hoy una de $130.000 nos parece natural. Además, en aquel momento el 71% de los compromisos eran exigibles en el cortísimo plazo", recordó Bastourre.

"Con el resultado de hoy se cumplen los objetivos fiscales y financieros postulados el pasado 2 de noviembre, con los que se apuntó a construir un puente de estabilidad que conectase con el programa económico para el año 2021, del cual la ley de Presupuesto será el pilar central. Una de las consecuencias del resultado de la licitación es que será posible cumplir al mismo tiempo con los compromisos presupuestarios planeados para el último bimestre y con el compromiso de no solicitar Adelantos Transitorios al BCRA", valoró por su parte el ministro Guzmán.

Detalles de la subasta

A la licitación de fin de año se presentaron 337 ofertas por un total de $130.454 y todas fueron aceptadas.

Las Letras de corto plazo (emitidas a 91 días, ya que ambas amortizan el 31 de marzo próximo) captaron unos $33.500 millones. De este total, $25.088 millones aportó la Lede colocada a una tasa del 39% anual y otros $8448 millones, la Letra emitida según la variación de la tasas de pases del BCRA (Lepase) más un margen del 3,2%, que se vendió a $1057,78 por cada lámina de $1000 original, lo que supone una tasa del 38% anual.

Como era de esperar, en un marco de expectativas inflacionarias muy elevadas, las más demandadas fueron las Letras con capital que ajusta por inflación (CER), ambas colocadas a descuento. Se emitieron $58.207 millones de la que vencerá el 21 de mayo (-X21Y1-) con un sobre margen del 0,4%, y otros $38.711 millones de la que caducará en 9 meses (-X13S1-) colocada al 0,9% más CER.

La meta financiera del bimestre fue posible por el trabajo que desarrolló la Secretaría de Finanzas, al llevar adelante, a fines de noviembre, una conversión de activos que redujo un 44% los vencimientos originalmente pautados para este mes y al agregarse el segundo tramo del canje de la deuda en pesos por bonos en dólares, diseñado para permitir el cambio de moneda a los grandes fondos de inversión internacionales.

Ese trabajo permitió además que 2021 arranque descongestionado, lo que le posibilitaría al Ministerio de Economía colaborar con el BCRA para retirar el exceso de pesos que queden en circulación, tras el pico de demanda característico de fin de año. Esa posibilidad surgiría si la entidad monetaria amplía encajes bancarios (para moderar la oferta monetaria) y les ofrece a los bancos integrar parte de esos con algún título de deuda que emita el Tesoro, como ya se ha hecho en los últimos años.

