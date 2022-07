Diego Valenzuela invita a “votar con los pies”

El intendente de 3 de febrero le propone a su Consejo Deliberante reducir alícuotas, simplificar la ordenanza fiscal y eliminar trabas burocráticas. Ejemplo: no cobrará las habilitaciones a quien abra un comercio o una industria. Arriesga reducir la recaudación municipal. Porque si, como consecuencia de estas medidas aumenta la actividad económica en 3 de febrero, en el plano fiscal esto mejorará los ingresos de la AFIP mucho más que los municipales. Pero Valenzuela está en condiciones de hacerlo porque logró mantener ordenadas las cuentas de su jurisdicción.

Aplaudo la iniciativa, y hago votos para que la pueda llevar a la práctica, y fracase parcialmente. La iniciativa me gusta porque redirecciona las energías del sector privado, del tiempo y los nervios necesarios para sobrevivir a “la máquina de impedir”, como decía Emilio Perina, a prestarle atención a los consumidores, al resto de los oferentes, etc. Una de las tragedias de la Argentina es la frecuencia con la cual los empresarios están tan ocupados que no les queda tiempo para trabajar, lo cual no es un juego de palabras.

No solamente para los residentes de 3 de febrero. En 1956 Charles Mills Tiebout, a propósito de los impuestos y los beneficios que existen en cada municipio, planteó la idea de “votar con los pies”. Idea que viene a cuento: no se trata de evadir impuestos y regulaciones, sino de eludirlas.

Al respecto cabe destacar que es más fácil migrar de La Matanza a 3 de febrero que de la Argentina a Dinamarca. Por lo cual cabe esperar que algunos emprendedores se muden, física o legalmente (esto último significa que sigan operando en alguna otra jurisdicción, pero fijen su domicilio legal en 3 de febrero). La proximidad geográfica también explica la migración para atenderse en hospitales municipales o asistir a escuelas municipales.

Seguramente el lector se sorprendió cuando leyó que deseo que Valenzuela fracase parcialmente. Le explico: lo mejor que nos podría pasar a los argentinos es que la iniciativa planteada por él fuera imitada por otros intendentes. Porque, si esto ocurriera, todos los integrantes del sector privado se beneficiarían sin necesidad de trasladar sus actividades desde el punto de vista geográfico.

Vamos por partes: primero, que la feliz iniciativa se apruebe y se lleve a la práctica; segundo, que funcione y, tercero, que otros intendentes se puedan inspirar en ella.