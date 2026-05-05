Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo
Ayer, la divisa oficial cerró a $1425 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1405 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1375,00Venta$1425,00
Dólar blue
Compra$1385,00Venta$1405,00
Dólar tarjeta
Venta$1852,50
Dólar CCL
Venta$1503,26
Dólar MEP
Venta$1447,92
Dólar mayorista
Venta$1402,50
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
Ayer, el dólar oficial minorista cerró a $1425 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió $5 y se ubicó en los $1405 para la misma operación.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2384,07. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, lunes 4 de mayo, a $1375 para la compra y $1425 para la venta.
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