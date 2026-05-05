Cómo será el polo IA de la Ciudad: desde colectivos que se manejan solos a pedidos que llegarán por dron

La ciudad de Buenos Aires trabaja en la génesis de un polo tecnológico ubicado en pleno Microcentro que busca posicionar a la capital como hub regional de innovación. El proyecto, que ingresó a la Legislatura en marzo de este año, contempla la implementación de tecnologías de vanguardia, incentivos fiscales, y ya hay conversaciones con empresas nacionales e internacionales interesadas en instalarse allí.

El plan está enmarcado en un proyecto macro que trabajará en tres ejes: el universo cripto, el mundo gaming y la inteligencia artificial. Uno de los programas más destacados del último pilar consiste en la creación de un nuevo foco tecnológico, mejor conocido como Distrito IA, un espacio que contará con una lógica sandbox: brindará un entorno para probar tecnologías y herramientas nuevas, y para que empresas que se dedican a la generación de valor con IA puedan instalarse ahí.

“Esto se va empezar a sentir en las calles del Microcentro”, explica Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Económico, a LA NACION. “Buscamos que empiece a haber un clima de lógica de frontera, donde se testeen productos que están en tecnologías de vanguardia, como drones, autos y colectivos autónomos”, detalla Ardiles.

Oficinas ubicadas en el polígino del Distrito IA PATRICIO PIDAL - AFV

“Pareciera que el Distrito Tecnológico creado en Parque Patricios en 2008 alcanzó su techo”, explica el subsecretario, aludiendo al polo que nació en el sur de la Ciudad con el fin de fomentar la instalación de empresas que desarrollen actividades pertenecientes al campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Indica que, aunque generó 23.000 puestos de trabajo directos y más 57.500 indirectos aproximadamente, en los últimos años no ha registrado muchos movimientos: desde el 2022 no hubo aumentos en el valor del metro cuadrado; por su parte, los permisos de obras para reconvertir oficinas cayeron fuertemente en 2020 y nunca aumentaron (se habían dado 78.000 m² en 2019, bajaron a cero durante la pandemia en 2020 y en 2022 hubo solo 2000 m²); además, la cantidad de empresas radicadas no crece de forma significativa desde el 2022.

En el caso del Distrito IA, la elección del lugar no es casual. “El foco es revitalizar la zona”, apuntó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, quien detalló que el distrito se ubicará en la misma área del Plan de Transformación del Microcentro porteño. Vale aclarar que, luego de la pandemia, esta zona se vio especialmente afectada por la migración de los vecinos a zona norte. Desde entonces, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscan fomentar la vuelta a la ciudad, brindando incentivos fiscales, tales como tasas de interés más bajas para las líneas de crédito hipotecario en el lugar, o beneficios fiscales para inversores interesados en este espacio.

En concreto, se trata de un polígono comprendido entre la Av. Santa Fe, Crucero General Belgrano, Av. Del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini. El lugar se nutre de varias conexiones físicas que existen ahí, en cuanto a transporte público (subte, colectivos y trenes). Además, la fibra óptica de la zona destaca especialmente al tratarse de un proyecto que potenciará empresas de IA, que demandan mucha energía: en la calle Suipacha, entre Mitre y Perón, se encuentra la menor latencia de internet de toda Latinoamérica, explica Ardiles.

El distrito se ubicará en una zona comprendida entre la Av. Santa Fe, Crucero General Belgrano, Av. Del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini Google Maps

La zona también cuenta con la presencia de agencias de recaudación, empresas tecnológicas, bancos, fondos de inversión, oficinas de la administración pública y universidades (como la UTN, ITBA, UCEMA, la UCA y la Universidad de San Andrés, con parte de su oferta de posgrado), y con metros cuadrados ociosos, con valores muy bajos, comparados con el resto de la Ciudad. “La evidencia local e internacional muestra que la concentración territorial de capacidades genera ventajas claras: economías de aglomeración, transferencia de conocimiento, atracción de talento y mayor velocidad de innovación", agregan desde el Ministerio de Desarrollo Económico.

¿Qué habrá en el Distrito IA de la Ciudad?

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico adelantan algunos proyectos en los que están trabajando e impulsando. Ardiles detalla que, actualmente, mantienen diálogo con dos grandes empresas, a nivel mundial, especializadas en materia de drones, para que empiecen a operar en la Ciudad en materia de logística. Parte del impacto que buscan generar con el distrito se vincula justamente a la atracción de compañías nacionales e internacionales, algo que puede ayudar a la creación de empleo y a la articulación con universidades e institutos de la Ciudad, para promover la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.

En cuanto al transporte público autónomo, detallan que consistirán en colectivos para transporte de pasajeros, aunque más pequeños que los tradicionales. “Se testearán ahí; primero circularán vacíos, para probarse. Una vez testeados, habiendo comprobado que funcionan sin problema, se harán pruebas con personas”, detalla Ardiles.

Agrega que, desde mediados de febrero, han mantenido reuniones con más de 46 empresas interesadas en mudarse al distrito (algunas ya presentes actualmente en la Argentina y otras no), aunque vale aclarar que no todas catalogan para instalarse ahí, ya que deben dedicarse específicamente a la IA. Revela que también se encuentran en diálogo con dos compañías de coworking, que podrían ofrecer metros cuadrados de oficinas para firmas de IA que quieran instalarse en el polígono.

El proyecto busca revitalizar la zona, que durante la pandemia se vio especialmente afectado por la migración de los vecinos a zona norte Ricardo Pristupluk

El distrito de inteligencia artificial buscará también contar con incentivos económicos, tales como tuvo el proyecto en Parque Patricios durante 10 años. Entre ellos, se encuentra la exención del pago de Ingresos Brutos, Sellos y Derechos de Obras. También tendrá beneficios en Impuesto Inmobiliario y tasas asociadas, contará con líneas de crédito preferenciales (Banco Ciudad) y facilitación regulatoria (como promoción de infraestructura crítica y creación de un entorno experimental para testeo de tecnologías).

El proyecto ingresó el 25 de marzo a la Legislatura y debe tratarse en dos comisiones; actualmente están a la espera de que les den fecha de tratamiento. Ardiles aclara que el rol de la Ciudad es el de articular estas medidas y el único presupuesto que la Ciudad destinará a este polo es el esfuerzo fiscal, para brindar las exenciones. En el trabajo colaboran la Dirección General de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad y la Dirección de Ciencia y Técnica.