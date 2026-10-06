Doce bancos calificaron este mes para dar crédito hipotecario con dinero del FGS

Doce bancos resultaron hoy adjudicatarios para acceder a los $200.000 millones que licitó por segunda vez el Banco Central (BCRA), por cuenta y orden de la Anses, dinero que deberán transformar en nuevos créditos hipotecarios en un plazo de 90 días. La decisión llegó luego de que el ente monetario recibiera 40 ofertas por un total de $246.000 millones de 14 entidades, antes de asignar el cupo total previsto.

El resultado de la subasta II Compumar

Para el primer tramo, que compromete a las entidades a constituir plazos fijos a nombre del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses por un año, se adjudicaron $3252 millones a una tasa de UVA + 2,71%, mientras que para el segundo tramo —a un plazo de cinco años— se otorgaron $196.747 millones a una tasa de UVA + 4,79%.

Se trata de rendimientos menores en cuatro y 15 puntos básicos, respectivamente, que los pactados en la primera subasta realizada hace un mes, lo que abre la puerta —de sostenerse esta tendencia— a que algunos bancos se animen a ofrecer hipotecas fondeadas con estos recursos a tasas algo más bajas.

La puesta en marcha de este plan tuvo un rápido impacto en las tasas, ya que, tras la primera subasta, distintos bancos comenzaron a recortar el interés de sus préstamos UVA y el 7,5% comenzó a convertirse en la referencia del mercado.

Según un relevamiento de Empiria, la tasa ofrecida promedio por los bancos privados, que un año atrás rondaba el 13%, cayó hasta alrededor del 8,1% hacia fines de septiembre. Entre los bancos públicos se ubicó cerca del 7,2%, mientras que la de los privados fue de aproximadamente 7%.

Hay que recordar que el programa, que busca reactivar la actividad inmobiliaria y constructora, obliga a las entidades financieras a ofrecer créditos que deberán utilizarse exclusivamente para financiar la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas, a un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Aumentan las escrituras con hipoteca Archivo

La nueva licitación se produjo, como señaló LA NACION, en un momento en el que el crédito hipotecario empieza a mostrar señales más claras de recuperación.

En septiembre se otorgaron préstamos UVA por el equivalente a US$280 millones, según números de Federico González Rouco, economista de Empiria, en base a datos del BCRA. Aunque el volumen todavía se ubicó 21% por debajo de septiembre de 2025, significó una marcada mejora respecto de los primeros meses de este año.

El dato cobra relevancia porque, después de tocar un piso de US$116 millones en mayo de este año, el mercado acumuló cuatro meses de recuperación y septiembre se convirtió en el mejor registro de 2026. Aun así, permanece lejos del pico de US$372 millones en octubre del año pasado.

Parte de ese repunte se habría apalancado en los fondos del FGS que ingresaron a los bancos tras la primera licitación.

El dinero asignado hoy a los bancos ya no deberá destinarse exclusivamente a hipotecas para financiar la compra de la primera vivienda, como ocurría hasta ahora. Ahora también podrán acceder quienes, aun siendo propietarios de otra vivienda, no puedan disponer de su uso.

Según detalló González Rouco, el cambio permite incorporar situaciones que hasta ahora podían quedar afuera: por ejemplo, “una persona que posee una parte de un inmueble recibida por herencia pero no vive allí, o alguien que es titular de una propiedad cuyo usufructo pertenece a otra persona, como puede ocurrir con una donación en vida”.

Luego de la licitación, los bancos tendrán 90 días corridos desde que los fondos sean acreditados para aplicarlos, con el objetivo de evitar que los recursos queden inmovilizados. Una vez transcurrido ese tiempo, el FGS podrá solicitar la cancelación anticipada de la parte del plazo fijo que no haya sido efectivamente transformada en créditos hipotecarios por cada banco.