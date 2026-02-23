Una encuesta mostró los principales temores de los empresarios

La industria aparece entre los sectores económicos más golpeados del país. La actividad del sector se contrajo en los últimos cuatro meses de 2025, hubo caída en el número de empleados y el uso de la capacidad instalada a fin de año bajó al 53,8%, según los datos del Indec. Y al explicar las razones de este escenario, en las empresas aparece un factor determinante: falta de demanda local.

Así lo informó hoy la Encuesta de Tendencia de Negocios sobre la industria manufacturera, que difundió hoy el Indec. Para ese documento, el organismo encuesta mensualmente a un conjunto de 850 firmas que operan en el país, y al momento de identificar “el factor más importante” que está “limitando su capacidad de aumentar la producción”, el 53,5% respondió “demanda interna insuficiente”.

Son tres puntos porcentuales más que hace tres meses (era 50,2%), en un movimiento que refleja el empeoramiento del escenario interno percibido por los industriales locales. Mucho más atrás entre las preocupaciones aparece el segundo factor: la competencia de productos importados. Un 11,7% de los encuestados ubicó como factor principal que limita su actividad a un tema creciente en la agenda de reclamos del sector.

Menos mencionados entre las preocupaciones aparecen la incertidumbre económica (5,7%), la escasez de materias primas, insumos o componentes (5,5%) o la demanda externa insuficiente (4,8%).

Industria automotriz en Córdoba. Maximiliano Amena

“ El problema principal está en el consumo ”, dijeron a LA NACION en una de las grandes alimenticias del país, al describir el escenario de la actividad. “Obviamente hay una afectación en el bolsillo, que se sintió en las ventas de 2025, y además en la segunda mitad del año las cadenas empezaron a bajar sus stocks y el volumen que venían comprando”, agregaron.

Al mismo tiempo, advierten por una “heterogeneidad” dentro de la actividad: los rubros más afectados son el de las bebidas (con y sin alcohol) y los productos premium, donde la competencia con los importados es algo más significativa.

Las dificultades de la actividad industrial en el último tiempo también se reflejan en la acumulación de cierre de firmas en el país. Al resonante caso de Fate, que la semana pasada anunció el fin de su actividad en la planta de San Fernando, con más de 900 despidos, se suma otra decena de compañías que bajaron sus persianas afectadas por un combo de caída en la demanda, altas tasas de interés que afectan el costo del financiamiento, la apertura importadora o el esquema impositivo.

La planta de Fate en San Fernando

Entre otros episodios, se destacan los del cierre de las plantas de Kimberly-Clark (producía pañales, toallitas femeninas y otros productos de higiene personal) o Kenvue, de Johnson & Johnson (fabricaba toallitas, aceites, shampoo y otros productos) en Pilar, o la decisión de Grupo Dass (hace textiles y calzado para diferentes marcas) de reducir la actividad de producción en su planta en Eldorado (Misiones).

Según datos del think tank Fundar, desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 (último dato disponible) cerraron 21.938 empresas en el país. El informe, elaborado por Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart, a partir de cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, destacó que solo en noviembre de 2025 cerraron 892 empresas.

La dinámica también es negativa en materia de empleo, con una caída en los puestos registrados y un crecimiento de la actividad cuentapropista o informal. Desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 (último dato disponible), se eliminaron 192.400 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según registros del SIPA. De ese número, unos 60.400 corresponden a empleo en el sector industrial, que según el Indec en 2024 se desplomó un 9,4% y rebotó un 1,6% en 2025.

De todas maneras, el año pasado la actividad de la industria acumuló hasta diciembre cuatro meses consecutivos de contracción en la medición mensual desestacionalizada, y registró solo un dato positivo en la serie (julio) de los últimos siete.