Industria en crisis: al menos diez empresas cerraron o se achicaron en los últimos meses

En los últimos meses, al menos diez empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales. De acuerdo con los comunicados que difundieron, los motivos son diversos, pero pueden resumirse en dos grandes factores: la caída del consumo, que redujo los niveles de producción, y la apertura de las importaciones, que volvió a dejar en evidencia los problemas de competitividad local.

El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que implicó el despido de 920 trabajadores, se inscribe en un contexto en el que varias industrias de distintos sectores optaron por achicar su producción local y migrar hacia un modelo basado en la importación para abastecer el mercado interno.

En el sector industrial señalan que la pérdida de competitividad responde a una combinación de factores: alta carga impositiva, distorsiones cambiarias, tasas de interés elevadas, escasa escala productiva y un mercado interno en recesión.

La mayor apertura importadora permitió reducir los precios de distintos productos de consumo masivo —como ropa, neumáticos, electrodomésticos y artículos para el hogar—, pero también tuvo como contracara una disminución del empleo industrial: según la UIA se perdieron 65.000 puestos de trabajo en dos años.

Entre las compañías que anunciaron recortes se encuentra Kimberly-Clark, que cerró su planta en el parque industrial de Pilar, donde fabricaba productos de las marcas Kotex (toallitas femeninas), Huggies y Kimbies (pañales descartables premium para bebés), además de artículos de consumo masivo como Kleenex y Scott.

En los últimos meses, compañías como Whirlpool, Kimberly-Clark y Grupo Dass redujeron o discontinuaron su producción en el país

La decisión no implicó la salida de la multinacional del país: la producción se concentró en la planta que la firma posee en San Luis. Sin embargo, el proceso supuso la desvinculación de 220 empleados.

En la misma línea, Kenvue —la escisión de Johnson & Johnson dedicada a productos de consumo masivo— dejó de producir en el país. En su planta de Pilar elaboraba las toallitas Siempre Libre y Carefree, así como las líneas de champús, colonias y aceites para bebés Johnson’s Baby. La medida afectó al menos a 30 trabajadores.

Ambas compañías operaban en el municipio de Pilar, caracterizado por su elevada carga impositiva.

En el rubro textil, el primero en anunciar una reducción de su producción fue Grupo Dass, fabricante de calzado deportivo para marcas como Adidas, Nike y Fila. La empresa informó la desvinculación de 164 empleados en su planta de Eldorado, Misiones, como parte de un proceso de adecuación ante la caída de pedidos.

Bajada: Ante la pérdida de competitividad y el derrumbe del consumo, firmas textiles, alimenticias y de línea blanca redefinen su estrategia productiva, como el Grupo Dass

“La industria nacional del calzado enfrenta nuevos desafíos por la caída de la producción y la apertura de importaciones, y Grupo Dass no es ajeno a esta crítica situación. Frente a la pérdida de competitividad por los altos costos locales y las cambiantes exigencias del mercado, sumado al nuevo contexto cambiario y comercial, hemos agotado todas las alternativas para mantener nuestra estructura actual”, señaló la compañía en su momento a través de un comunicado.

En el sector alimenticio, dos empresas se declararon en quiebra en noviembre pasado: Alimentos Refrigerados y La Suipachense, ambas con el grupo venezolano Maralac como principal accionista.

Alimentos Refrigerados producía marcas adquiridas a SanCor, entre ellas SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. La quiebra se produjo tras el fracaso del proceso de reestructuración que la empresa venía intentando. Según el gremio del sector, 550 trabajadores quedaron sin empleo.

La Suipachense, por su parte, contaba con 140 empleados y había reducido de forma significativa su producción en el marco de un conflicto gremial.

Previamente, en enero de 2025, Dánica anunció el cierre de su histórica planta de Llavallol, en el sur del Gran Buenos Aires. La empresa dedicada a la producción de margarinas y aderezos desde 1939 empleaba a alrededor de 150 personas. En noviembre de 2023, la empresa ya había cesado sus operaciones en Villa Mercedes, San Luis.

Entre las principales causas, la compañía señaló el desfasaje de costos —con fuerte impacto de los costos laborales—, dificultades logísticas y comerciales, y una profundización de la caída de ventas en un contexto de recesión económica.

En La Rioja, las textiles y fabricantes de calzado Luxo y Vulcalar anunciaron el cierre de sus operaciones, con un total de 120 despidos.

En esa misma provincia atraviesa una crisis otra firma industrial: Hilado SA, propiedad de TN Platex, uno de los principales grupos textiles del país, liderado por Teodoro “Teddy” Karagozian. La compañía solicitó concurso preventivo de acreedores el viernes pasado.

Varias empresas dejaron de fabricar localmente y adoptaron esquemas basados en la importación de productos terminados

En Santa Fe, Essen confirmó una reducción de personal en su planta de Venado Tuerto, con la desvinculación de 29 empleados. Según explicó la empresa, la medida respondió a una caída del 10% en la demanda local respecto de 2024.

También en esa provincia, la metalúrgica DBT (Cramaco), dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos, frenó su producción y despidió a 35 operarios para reconvertir su negocio hacia un esquema basado en importaciones.

A fines de noviembre, Whirlpool anunció el cierre de sus operaciones industriales en el país. Dejó de producir lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, donde empleaba a 220 trabajadores, y adoptó un modelo centrado en la importación de productos terminados.

“Son varios los motivos que confluyeron en la toma de esta decisión, internos y externos. Realizamos esfuerzos para reducir costos e implementamos mejoras en los procesos para ser más competitivos frente a productos importados, a lo que se suma la caída en el consumo”, había dicho la empresa estadounidense.

En este contexto, la planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa cerró una de sus instalaciones en Campana para concentrar la producción en su planta de Pilar. La medida implicó el despido de 50 empleados.