Dólar: el Gobierno debió intensificar su intervención con reservas sobre los tipos de cambio financieros, según economistas

Esta semana, el Gobierno debió aumentar notablemente sus intervenciones sobre los dólares financieros para tratar de mantener contenida la brecha, en un intento, bastante eficaz, por encapsular impactos sobre el mercado por los coletazos del escándalo de la cripto $Libra, tras la infortunada participación presidencial en lo que pocas horas después se develaría como una presunta estafa.

Los operadores no dudan que fue la “mano oficial” la que pujó sostenidamente toda la semana básicamente para tratar de evitar que estos tipos de cambio se escapen muy por encima de los $1200 e intentar incluso, sin resultado aún, que se recoloquen debajo de ese nivel.

El tema es que debió enfrentar una mayor demanda de los dólares legales accesibles cuando ésta se encontraba de por sí elevada por las compras que ya venían realizando (y siguen haciendo) para acceder a este tipo de cambio aquellos que vacacionaron/vacacionan o realizaron consumos en el exterior y no desconocen que, saldando con ellos los gastos realizados con tarjetas, se ahorran un nada desdeñable 16%.

Las primeras estimaciones de mercado, realizadas por los volúmenes operados con las versión local y del bono Global 2030, coinciden en calcular que el Banco Central (BCRA) usó en este tipo de intervenciones con bonos sobre el mercado secundario de deuda un promedio base de US$60 a US$70 millones por rueda, un dato sobre el que se podría tener más certeza cuando se actualicen las estadísticas monetarias y el balance semanal de esa entidad y que estaría al menos 50% por encima del de la semana previa.

Dichos montos sin duda marcan una tendencia, porque este mes el ente monetario ha perdido reservas por esta vía al mismo nivel que en enero (se estima que fueron US$800 millones, tomando el dato oficial que al 17/01 había publicado el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning) o algo por encima de esa cifra.

Es un factor que explica el marcado estancamiento que exhiben en lo que va del año las reservas internacionales brutas y netas del BCRA pese a la sostenidas compras que realiza a diario, dado que adquirió US$502 millones esta semana y suma US$1367 millones en el mes.

“Sin duda estas intervenciones, que ya venían siendo sostenidas desde diciembre para tratar de neutralizar el impacto de la demanda turística, se han incrementado bastante”, dice el economista Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores.

El curva clásica del MEP en las operaciones de la semana

“Lo de esta semana fue sostenido, aunque estuvo más concentrado entre martes y miércoles, por razones vinculadas a la reacción al escándalo cripto. Pero ya se venía con una mayor intervención justamente debido al factor estacional con gastos con tarjetas de crédito récord, que los números comprobaron que alrededor del 60% se cancelan contra dólares”, apunta Pedro Siaba Serrate, del equipo de análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Para Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier, la intervención oficial queda a la vista en los gráficos que revelan una ola sostenida de ventas que, si bien aparecen a lo largo de cada jornada, pero se concentran sobre el filo de la rueda para incidir sobre las cotizaciones finales. “Con sólo mirar los gráficos del AL30 se nota”, explica. “¿Que busca el Gobierno con ella? Que no haya volatilidad cambiaria. No busca un precio específico sino que no haya mayores saltos intradiarios para no afectar más las expectativas en este contexto”, concluye.

Del lado oficial relativizan estas intervenciones y las vinculan con las metas monetarias definidas en julio del año pasado, al definir un techo de $47,7 billones para la base monetaria amplia cuando la base monetaria estaba en $20,9 billones (hoy está en $29,3 billones).

El ministro de economí­a, Luis Toto Caputo junto al presidente del banco central Santiago Bausili. el día que anunciaron la "emsiòn cero" Rodrigo Nespolo

El BCRA argumentó entonces que la convergencia de la base monetaria a la base monetaria amplia era una condición necesaria para levantar los controles cambiarios y sostuvo que, como no tenía forma de medir el apetito de pesos del mercado, iría calibrando la relación entre base monetaria y base monetaria amplia absorbiendo pesos mediante intervenciones sobre los dólares financieros.

Pero en el mercado observan que son estas definiciones las que, llegado este punto, también pueden estar elevando la demanda de dólares y de cobertura cambiaria. “Creo hay un problema con las tasas; se ha achicado el spread de la tasa en pesos contra el costo de financiamiento, en momentos en que es explícita una meta de base monetaria amplia en pesos fija que -lo que se está diciendo- es que en adelante debieran subir las tasas de interés. Algo de eso se está viendo ya en las emisiones regulares de deuda en pesos del Tesoro”, advierte Repetto.

“A esto hay que agregarle las dudas sobre el esquema cambiario en adelante, en el marco de las negociaciones con el FMI y cuando ya es público que hay una discusión con ese organismo al respecto”, agrega.

Los números muestran que, por caso, en 2024 el BCRA compró mediante intervenciones US$18.710 millones, pero a la vez vendió US$15.940 millones al Tesoro, lo que hizo que acumule US$6538 millones en reservas netas (que había recibido negativas en US$11.500 millones por lo que se mantuvieron bajo cero) pero le impidió abrir el cepo.

Y el mercado sabe que este año, con vencimientos por US$20.000 millones y con el Tesoro comprándole divisas para absorber la emisión de pesos y mantener la base monetaria fija, al BCRA se dificultará la acumulación de reservas. Eso explica por qué reaparecen algunas tensiones.

Javier Blanco

