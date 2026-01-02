Dólar hoy: comienza el nuevo esquema cambiario en la Argentina, con nuevas bandas de flotación

A partir de este 2 de enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de bandas de flotación del dólar oficial que modifica la forma en que se actualizan los límites dentro de los cuales puede moverse el tipo de cambio.

El Banco Central (BCRA), junto con el Ministerio de Economía, implementa un sistema en el que el piso y el techo de la banda ya no se ajustan de forma fija por un porcentaje mensual, sino que se actualizan automáticamente en función de la inflación pasada medida por el INDEC con un rezago de dos meses.

En la práctica, este cambio implica que la zona dentro de la cual flota el dólar oficial tendrá mayor flexibilidad, ampliándose gradualmente durante el mes de enero: el piso descenderá desde alrededor de $914,78 hasta cerca de $894, y el techo se moverá desde unos $1.529 hasta aproximadamente $1.563 para fin de mes.

El objetivo oficial del nuevo esquema es compatibilizar el proceso de desinflación con el fortalecimiento del balance de reservas del BCRA, en un contexto donde la escasez de dólares sigue siendo un factor central para la economía.

Analistas privados señalan que la sostenibilidad de este régimen dependerá de la oferta de divisas que logre generar la economía durante el año, y que el mayor margen de fluctuación podría ayudar a absorber choques financieros sin que el tipo de cambio salga de la banda.

En este marco, el dólar oficial hoy continúa operando dentro de este corredor que acaba de ajustarse por inflación, mientras el Gobierno busca que el esquema aporte señales de estabilidad cambiaria y contribuya a la acumulación de reservas.