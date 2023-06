Dólar hoy: el blue retrocede y se aleja del nuevo récord nominal

escuchar

El dólar blue cotizaba hoy a $487 para la venta, $9 menos que el cierre de ayer, cuando alcanzó un nuevo récord nominal al terminar el día en $496 para la venta, algo que algunos economistas calificaron como una luz amarilla en el tablero, si bien descreían que fuera el inicio de una nueva corrida cambiaria como la de abril pasado.

En tanto, el dólar MEP mediante la compraventa de bonos GD30 figuraba hoy a $477,63, $2,98 más que el cierre de ayer (0,6%), mientras que, en el mercado mayorista entre privados, el dólar Senebi se negociaba a $475,70, 54 centavos menos (-0,1%).

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) estaba en los $505,13, lo que implica una suba de $3,61 (0,7%), mientras que el dólar mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), trepaba $0,65 (0,26%) a $248,58.

Consultado por LA NACION, el economista Gustavo Ber explicó que el dólar blue se había reacomodado al alza en las últimas ruedas (en tres días subió $13), y hoy está cediendo terreno, “en medio de idas y vueltas, posiblemente tras aflojar el efecto del medio aguinaldo y una inflación que resultó finalmente menor a la prevista”.

“El dólar libre hoy afloja más allá de que siguen firmes los financieros, que todos modos suelen perder impulso sobre el cierre ante las intervenciones”, agregó.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler dijo que, más allá del movimiento que tuvo el blue en los últimos días, no parecía que estuviesen dadas las condiciones para que fuera el comienzo de una nueva carrera alcista, y probablemente ayudaron los dos datos que salieron ayer. “La inflación fue menor a lo que se esperaba, aunque no deja ser un número estrafalario. Es un número realmente alto y preocupante, pero fue bastante menos de lo que a las consultoras privadas preveían en torno al 9%. Y, por el otro lado, el dato que a mí me parece más importante en relación con el tipo de cambio fue la licitación de deuda, porque lograron colocar el doble de lo que se vencía, y cada peso que vos logres colocar de deuda, es un peso menos que te va a correr sobre tipo cambio. Probablemente, eso haya tenido algún impacto en la cotización de hoy”, agregó.

Por otro lado, Ber sostuvo que los ADR aprovechan el envíon de Wall Street tras la pausa de la Reserva Federal y con un dólar a nivel global más débil y ello aprecia a las monedas centrales y emergentes.

Entre las acciones de empresas argentinas en Wall Street se destacaban Banco Supervielle (7,6%) e YPF (6%).

El índice S&P Merval, en tanto, subía 2,93% y se ubicaba en 389.809,13 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño. Por último, el riesgo país subía 6 unidades a 2339 puntos.

LA NACION

