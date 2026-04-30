Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026
En el quinto mes del año se mantienen los valores mínimos de marzo, cuando impactó el último tramo de aumentos para el sector
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Las empleadas domésticas que realizan su tarea en casas particulares esperan una actualización salarial, que podría darse en los próximos días dado que está pautada una reunión entre representantes del gremio y la Secretaría de Trabajo; mientras tanto ya es posible calcular cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026.
Para saber los valores vigentes es preciso remitirse al más reciente acuerdo salarial, que tuvo su último tramo de incrementos en marzo pasado.
Hasta que se concrete una nueva negociación salarial, continúa vigente la última resolución oficial emitida por el Gobierno, donde consta la grilla, por categorías, hasta el mes de marzo de 2026. Es por ello que hasta no contar con un reajuste, se mantienen esos montos como referencia para la liquidación de sueldos.
Cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3348,37
sin retiro
$3599,86
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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