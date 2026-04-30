Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026

Las empleadas domésticas que realizan su tarea en casas particulares esperan una actualización salarial, que podría darse en los próximos días dado que está pautada una reunión entre representantes del gremio y la Secretaría de Trabajo; mientras tanto ya es posible calcular cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026.

Con la grilla vigente es posible calcular cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026 Shutterstock - Archivo

Para saber los valores vigentes es preciso remitirse al más reciente acuerdo salarial, que tuvo su último tramo de incrementos en marzo pasado.

Hasta que se concrete una nueva negociación salarial, continúa vigente la última resolución oficial emitida por el Gobierno, donde consta la grilla, por categorías, hasta el mes de marzo de 2026. Es por ello que hasta no contar con un reajuste, se mantienen esos montos como referencia para la liquidación de sueldos.

Cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,37 sin retiro $3599,86

El valor mínimo por hora para las empleadas domésticas Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: