Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este lunes 4 de mayo
El último día hábil, la divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,50
Dólar CCL
Venta$1500,76
Dólar MEP
Venta$1442,43
Dólar mayorista
Venta$1391,00
Euro
Compra$1580,00Venta$1680,00
El jueves pasado, última jornada cambiaria, dólar oficial minorista cerró a $1415 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en los $1400 para la misma operación.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el jueves pasado?
La divisa minorista cerró la última jornada cambiaria, el jueves 30 de abril, a $1365 para la compra y $1415 para la venta.
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