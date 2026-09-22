Dólar, inflación y actividad: qué esperan las empresas de la economía para 2027

Luego de que trascendieran las proyecciones del Gobierno para la economía en 2027 incluidas en el proyecto de ley de presupuesto que entró al Congreso, las empresas también comenzaron a trazar sus previsiones para el próximo año, que estará marcado por las elecciones presidenciales.

Según una evaluación realizada por la consultora privada Abeceb, las firmas trabajan para 2027 con un escenario de un dólar oficial mayorista de entre $1900 y $1950 hacia fines de año, una inflación interanual cercana al 19% y un crecimiento de la actividad de alrededor del 3%.

Las proyecciones oficiales son algo más optimistas: el Gobierno prevé un tipo de cambio mayorista promedio de $1847,60 para diciembre de 2027, una inflación interanual del 18% y una expansión del PBI del 4%.

Para Abeceb, el calendario electoral introduce una dosis adicional de volatilidad financiera y cambiaria, vinculada con una mayor demanda preventiva de cobertura y cierta sensibilidad de las expectativas. Sin embargo, el escenario que manejan las empresas no contempla una reversión del programa económico ni un cambio en la orientación general.

“Para las firmas, la consolidación política posterior a 2027 permitirá extender el ciclo de estabilización y, sobre todo, acelerar una segunda fase de reformas estructurales enfocadas en materia tributaria, previsional y de normalización regulatoria”, sostuvo Mariana Camino, presidenta y CEO de Abeceb.

Según la ejecutiva, ese escenario “mejorará la consistencia” del programa, reducirá el riesgo de reversión y favorecerá decisiones de inversión de mayor plazo. También, agregó, “refuerza la sustentabilidad fiscal, mejora los incentivos microeconómicos, de productividad y de mayor competitividad en una economía integrada a un mundo desafiante, con una geopolítica en el centro de la escena y una inteligencia artificial disruptiva para las planificaciones empresarias”.

Dólar y reservas

Si bien la mayor previsibilidad del programa financiero reduce los riesgos de corto plazo, las elecciones podrían generar episodios de volatilidad y una mayor demanda de cobertura cambiaria. Por eso, Abeceb estima un tipo de cambio oficial mayorista de entre $1900 y $1950 hacia fines de 2027.

El escenario supone una estabilización relativa del tipo de cambio real después de la apreciación registrada inicialmente en 2026. La consultora proyecta que el dólar terminará este año en torno a $1594, sin grandes variaciones respecto de los niveles actuales.

La evolución prevista para 2027 estaría respaldada por una mejora de la oferta de divisas, la expansión de sectores como energía y minería y una política activa de acumulación de reservas por parte del Banco Central.

La mejora de las exportaciones permitiría, además, aliviar parcialmente la restricción externa que históricamente condicionó los ciclos de crecimiento de la economía argentina.

Inflación y crecimiento

En materia de precios, Abeceb prevé que la inflación termine 2026 ligeramente por debajo del 30% y que se ubique cerca del 19% durante 2027.

La consultora advierte que la economía todavía convive con una elevada inercia inflacionaria, mecanismos de indexación formales e informales y una recomposición incompleta de los precios relativos. La desinflación avanza, pero todavía persisten ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios administrados.

Según Abeceb, la desinflación avanza, pero todavía persisten ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios administrados GC

Para la actividad económica, la proyección contempla un crecimiento del 2,6% durante este año y una expansión cercana al 3% en 2027, impulsada por la continuidad del proceso de desinflación, una recuperación gradual de los ingresos y un mayor dinamismo de los sectores exportadores.

Consumo más selectivo

Las empresas también trabajan con un escenario de recuperación del consumo, aunque más selectivo y heterogéneo que en ciclos anteriores.

Después de un crecimiento estimado del consumo privado de alrededor del 1,9% durante 2026, Abeceb proyecta una expansión del 2,9% en 2027, apoyada en una mejora del salario real cercana al 3% y una recuperación gradual del crédito. En el presupuesto, el Gobierno estima una suba del 3,1% durante este año y de 3,4% para el próximo.

Después de un crecimiento estimado del consumo privado de alrededor del 1,9% durante 2026, Abeceb proyecta una expansión del 2,9% en 2027, apoyada en una mejora del salario real cercana al 3% y una recuperación gradual del crédito Tomás Cuesta

Para Abeceb, el consumo masivo comenzaría a estabilizarse después del fuerte ajuste de los volúmenes registrado durante los últimos años, mientras que los bienes durables tendrían un mayor espacio para expandirse.

El canal de comercialización será cada vez más determinante, con un comercio electrónico que continúa ganando participación y creciendo por encima de los canales tradicionales.

A la vez, se observa una nueva geografía de la demanda: las regiones vinculadas con la energía, la minería y las actividades exportadoras mostrarían un mayor dinamismo, mientras que los grandes centros urbanos presentarían comportamientos más heterogéneos.

Para las compañías, esto implicará elaborar presupuestos cada vez más segmentados por producto, territorio, canal y momento de compra.

Exportaciones, importaciones y tasas

En el frente externo, Abeceb estima que las exportaciones crecerán 8% durante 2026 y otro 5% en 2027. Las importaciones, en tanto, registrarían una caída de 0,5% este año y avanzarían 5,6% el próximo, acompañando la recuperación de la actividad.

En materia financiera, la tasa Badlar se ubicaría en torno al 20% hacia fines de 2026 y continuaría descendiendo durante 2027. Las tasas activas mostrarían una baja más lenta, condicionadas por el riesgo crediticio, la morosidad y los márgenes de intermediación.

El calendario electoral podría interrumpir esa tendencia. Según Abeceb, una mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores podría generar episodios de volatilidad durante 2027 y limitar una reducción lineal de las tasas de interés.

El programa financiero presentado para 2026-2027 y los elevados niveles de rollover reducen, según la consultora, el riesgo de refinanciamiento, aunque el Tesoro podría enfrentar una mayor demanda de cobertura por parte de los inversores. Ese esquema permitiría atravesar 2027 sin necesidades de acceso al mercado internacional y constituye, de acuerdo con Abeceb, un soporte relevante para la estabilidad financiera.