Dólar “turismo”: desdoblamiento, más cepo o impuestos, qué restricciones podría imponer el Gobierno

La ministra de Economía, Silvina Batakis, habló anoche sobre la posibilidad de implementar restricciones a la compra de dólares para turismo, ya que indicó que se “tomarán todas las medidas para que las reservas se vuelquen a los sectores productivos”. Si bien no dio mayores detalles, Batakis ya se había referido a la posibilidad de desdoblar el tipo de cambio en algunas de las entrevistas que brindó en 2018, cuando todavía no gobernaba el presidente Alberto Fernández. Esta medida significaría que haya distintos mercados para comprar dólares, algo similar a lo que ocurre en la práctica, pero de manera oficial y con algunas salvedades.

Actualmente, un ciudadano con tarjetas de débito o crédito emitidas en la Argentina, cuando realiza compras de servicios del exterior (incluido el turismo), se le cobra el tipo de cambio “solidario” de $219, que es el oficial minorista ($132,5) más el 30% del impuesto PAIS ($40) y el 35% de percepción a cuenta de Ganancias ($46,4).

En los primeros cinco meses del año, el Banco Central (BCRA) tuvo que vender US$1516 millones para abastecer el consumo de servicios en el exterior, tres veces más que los US$491 millones del mismo período de 2021, según el último informe de la Evolución del Mercado de Cambios, que publica la entidad monetaria.

Con la mira puesta en la cantidad de argentinos que viajarán a Qatar para el próximo mundial de fútbol, y ante la falta de reservas para afrontar las importaciones, Batakis puso al sector turístico emisivo bajo la lupa. “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. El dólar es un recurso escaso y esos dólares tienen que estar a disposición de ampliar la matriz productiva”, dijo la nueva titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con TN.

La situación actual, además, genera incentivos para que los turistas que llegan al país vendan sus divisas en el mercado paralelo informal (hasta las Naciones Unidas lo recomendó), donde el blue cotiza en torno a los $250, casi el doble de caro que los $125,25 que ofrece el tipo de cambio minorista por cada dólar. Por lo tanto, los dólares no ingresan al mercado oficial, en el cual opera el Banco Central.

De hecho, nunca terminó de funcionar la medida de la entidad monetaria de permitirle a los turistas ingresar divisas al país a través de una caja de ahorro bimonetaria al tipo de cambio financiero (MEP), que actualmente cotiza en torno a los $270. Esto implica un trámite burocrático de tener que abrirse una cuenta bancaria en el país por el período de visita, que solamente el Banco Nación habilitó y que ningún turista utilizó.

Restricciones que se podrían aplicar

Entre las medidas que podría aplicar el Gobierno, se encuentran la de desdoblar el mercado cambiario, sumarle un nuevo impuesto a las compras en el exterior con tarjeta o establecer otro cupo a la venta de dólares. Actualmente, no hay limitaciones a la cantidad de dólares que se pueden utilizar para pagar el resumen de la tarjeta, pero sí existen restricciones para la compra de los US$200 de ahorro por mes.

“El Banco Central puede desdoblar el mercado sin una normativa, pero este Banco Central no lo quiere, no le gusta y no lo apoya. No esperaría nunca que este Banco Central vaya por ese camino”, dijeron en la entidad monetaria.

En cambio, si el Gobierno decide avanzar en la creación de otro impuesto para el turismo, se necesitaría una ley del Congreso, para que luego la AFIP lo pueda reglamentar.

Sin embargo, en la entidad que preside Miguel Pesce le restaron relevancia a las declaraciones de Batakis sobre restringir el dólar al turismo: “Me parece que están descontextualizando lo que dijo ayer. [La ministra] habló de la prioridad de dólares para producir, eso es una regla de oro para este Gobierno”.

Pese a que el Banco Central lo haya descartado, hay un debate entre los analistas económicos sobre los beneficios y las contras de un desdoblamiento cambiario. “Un desdoblamiento cambiario sería superador respecto de lo que hay ahora, porque iríamos a un mercado más libre, con una regulación. De aplicarse, hay una decisión arbitraria de elegir qué productos y servicios se canalizan por cada tipo de cambio. Típicamente, en un mercado desdoblado hay un primer tipo de cambio bajo, donde se canalizarían las operaciones de comercio exterior, que son las más relevantes por el impacto en la inflación, y en los otros tipos de cambios más altos irían todas las transacciones financieras”, dijo Camilo Tiscornia, analista económico de C&T Asesores.

En el caso del comercio exterior, los exportadores están obligados a ingresar los dólares que generan por sus ventas fuera del país al tipo de cambio oficial ($127,5). Los importadores también pueden acceder a ese tipo de cambio, pero se le entregan los dólares para comprar bienes y servicios del exterior recién a los 180 días de cerrada la operación (exceptuados algunos sectores, como energía, salud y turismo).

Al estar más limitada la compra de dólares, en la práctica, los importadores utilizan ahorros propios, piden financiamiento de algún banco, inversores o casa matriz, o directamente acceden a las divisas a través del contado con liquidación (CCL), el tipo de cambio paralelo formal que se accede a través de la compra y venta de activos financieros. Se trata de un dólar más volátil, que cotiza a $277 (una brecha cambiaria de casi 100%). Esta última alternativa no es gratis: según la regulación del BCRA, si las empresas compran dólares CCL, después no pueden acceder al mercado de cambio oficial (el llamado MULC).

Las posibles ventajas de desdoblar son que, si bien en un momento de desconfianza se pueden disparar los dólares altos, no necesariamente impactaría en los precios internos de manera inmediata, dice Tiscornia. ”Seguiría habiendo una brecha, pero si el mercado es más libre, funcionaría un poco mejor. El tema es que cuando la brecha se hace muy grande, el tipo de cambio bajo empieza a dudar: los exportadores no liquidan y los importadores quieren adelantar importaciones, que es el mismo problema de ahora. Es una cosa apenas superadora, pero es una dinámica bastante similar”, explicó el economista.

Para que un desdoblamiento sea exitoso en términos de brecha cambiaria, Lorena Giorgio, economista de la consultora Equilibra, señala que hay que incentivar también que haya oferta de dólares en el tipo de cambio financiero. “Si mandan toda la demanda de dólares al financiero y dejan toda la oferta en el oficial, la brecha se descalabra y todos los precios de la economía local empiecen a estar evaluados al financiero, generando un fogonazo inflacionario importante”, advierte.

Para ello, indica que se podría aplicar que los exportadores liquiden una parte de sus dólares en el mercado financiero. “Tal vez, a esa parte se le puede cobrar una alícuota de retenciones más alta, como compensación por los fondos que se reasignan en el oficial. Se recaudaría un poco más de retenciones y permitiría alimentar la oferta en el mercado financiero”, dice Giorgio.

La analista hizo hincapié también en que un eventual desdoblamiento también traería una discusión legal y política bastante importante. “Habría que analizar lo que podría pasar con el frente financiero, porque hay mucha deuda indexada al tipo de cambio oficial e implementar algo así llevaría a varios conflictos legales y políticos”, comentó.

En este sentido, el Banco Central ya generó ruido legal en el segundo semestre de 2020, cuando obligó a refinanciar los vencimientos de capital de las empresas, porque no les vendía los dólares oficiales.

Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, en cambio, señala que no ve beneficiosa la opción de desdoblar el tipo de cambio hoy. “Quizás sirve para poder ampliar la oferta financiera desde servicios y algún capital de riesgo, pero termina siendo un lastre para la llegada de los principales dólares que llegan a la economía, que son los provenientes del comercio exterior, porque se seguiría apreciando el tipo de cambio”, explicó.

“La mayor oferta podría hacer bajar algo la brecha, pero sin confianza, sin dólares y sin poder de intervención en el mercado financiero en el marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tomar esta decisión podría llegar a ser contraproducente”, concluyó.

Hernán Camarero, experto en temas cambiarios y socio del estudio RCTZZ, indicó que, “en diciembre de 2019, cuando apenas comenzó la gestión el Gobierno, se aprobó la ley de Solidaridad, que decretaba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Pero nunca decretaron la emergencia cambiaria, como se hizo a fines de 2001. Para desdoblar el mercado cambiario, se debería reglamentar algo similar”.