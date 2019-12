Dólar turista y cierre de tarjeta. Desde cuándo se cobrará el impuesto del 30%

Si la ley que incluye el impuesto se reglamenta antes de que cierre la tarjeta, entonces sí se aplicará el recargo sobre los gastos hechos con anterioridad Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

18 de diciembre de 2019

Luego de que el Gobierno confirmara ayer la intención de instalar un impuesto del 30% sobre las compras en moneda extranjera, surgió la duda respecto de cuándo comenzaría a aplicarse. Hubo quienes se apuraron a hacer gastos en dólares para anticiparse -el domingo aumentó 60% la venta de pasajes al exterior, por ejemplo-, pero lo cierto es que si el proyecto de ley dentro del que se inscribe la iniciativa se aprueba y reglamenta antes del cierre de las tarjetas, el tributo igual se aplicará a las compras hechas con anterioridad.

Todo dependerá de cuánto se demore el debate en el Congreso. El impuesto de 30% sobre las compras en moneda extranjera está incluido dentro del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva anunciado ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hoy comenzó a ser debatido en comisiones y se espera que mañana llegue al recinto.

El impuesto -llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)- aplicará recién una vez que sea aprobada la ley y reglamentada, pero eso no significa que los gastos hechos antes de que eso ocurra estén exentos. Todo dependerá del momento de cierre de la tarjeta de crédito, en caso de que los gastos en dólares se hayan hecho de este modo. Si cierra antes que la ley sea reglamentada, las compras hechas no serán cargadas con el 30% extra. Si cierra después, sí.

"En el proyecto de ley lo dice muy claro", dijeron a LA NACION fuentes oficiales, en referencia al inciso b del artículo 35, que señala que el impuesto se aplicará "en la fecha de cobro del resumen o liquidación de la tarjeta de que se trate, aun cuando el saldo resultante del mismo se abone en forma parcial".

"No es distinto a lo que ocurre cuando comprás un producto vía una plataforma como Amazon, por ejemplo, el dólar sube antes de que cierre la tarjeta y lo terminás pagando más caro", justificaron.

Sin embargo, el tributarista Ezequiel Passarelli, asociado de la consultora SCI, planteó la posibilidad de que exista "algún delay operativo". "No queda claro qué pasa si las tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago incorporado no llegan a implementar el régimen de retención de manera inmediata, que seguramente va a estar detallado en una norma reglamentaria de AFIP -dijo-. Yo estimo que si por este motivo no llegan a cobrártelo en enero, por ejemplo, seguramente va a aparecer algo en el siguiente resumen de la tarjeta". Por este motivo recomendó a quienes tengan un cierre próximo que "vayan y paguen en el primer momento".

Las operaciones alcanzadas por el impuesto

La compra de divisas en moneda extranjera para atesoramiento

El cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta del adquirente destinadas al pago de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior y servicios prestados por sujetos no residentes en el país

Compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera

La adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes del país

La adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país