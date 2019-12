La compra de dólares para atesoramiento también tendrá el impuesto del 30%

Según el megaproyecto de ley presentado, el impuesto no sólo regirá para los gastos de turismo y las compras en el exterior en moneda extranjera Fuente: Archivo

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019 • 11:28

El ministro de Economía, Martín Guzmán, develó esta mañana el primero paquete económico confeccionado por su equipo, y ratificó que será un 30% más caro acceder al dólar para atesoramiento y para la compra con tarjeta en esa divisa, que se congelarán las tarifas de los servicios públicos por seis meses, que impulsan un gravamen a los capitales de los argentinos radicados en el exterior, que buscarán subir aún más las retenciones al complejo oleaginoso (soja, trigo, maíz) y que suspenderán por 180 días la actualización de los haberes jubilatorios por inflación.

Guzmán no aclaró cuál será el costo fiscal de las medidas que impulsará el Gobierno a través de la presentación, esta mañana, del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El ministro, que estuvo sólo en el anuncio de las iniciativas, dijo que considera que la suba del dólar para atesoramiento y para las compras en dólares con tarjeta produzcan un alza de la inflación, a pesar de que ayer el dólar informal subió más de 8% en un día en el mercado cambiario. El dólar comercial -para exportar e importar- será el único que por ahora estará congelado.

Con su equipo en primar fila, el ministro desarrolló su exposición en cuatro bloques que tendrá el paquete de medidas: jubilaciones, impuestos, tarifas y deuda pública.

En cuanto a las jubilaciones, afirmó que la actual fórmula generó un "fenomenal descalabro" y afirmó que la situación de los jubilados "es grave". Indicó luego que el gobierno se tomará 180 días para cambiar la forma de cálculo. "Tiene que ser consistente y razonable", advirtió el ministro, que adelantó que se darán bonos de $5000 pesos por única vez en diciembre y enero a los haberes mínimos "respetando las escalas". Ante una pregunta del periodismo, admitió que la actual fórmula "imposibilita la desinflación", lo que pareció implicar que algún segmento de la pirámide jubilatoria sufrirá una licuación de sus ingresos en los próximos meses. "Aseguraremos que eso no pase con los de menores recursos", adelantó.

"No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos financiamiento. No somos imprudentes", dijo al señalar que no habrá emisión monetaria alocada y la presentar su nueva política de ingresos o de nuevos impuestos.

El ministro señaló que Bienes Personales volverá a la alícuota de 2015 y señaló que se gravará los capitales y activos financieros de los argentinos en el exterior. Habrá un incentivo, estimó, para quienes traigan esos activos a la Argentina.

"Hay que desalentar el ahorro en dólares", afirmó en un contexto de más de 50% a fin de año. Ahí estimó que el proyecto que envió hoy al Congreso suma un impuesto de 30% para la compra de divisas. El 70% de ese impuesto financiará la seguridad social, mientras que el 30% restante irá a obras de infraestructura y viviendas. El ministro ratificó, como lo hizo en su primera conferencia, que no se cambiará el cepo.

"Reconozco la importancia del sector agropecuario. Pero necesitamos una economía estable", dijo Guzmán. Indicó allí algo que Fernández ya había adelantado anoche: que buscará aumentar los topes por ley que tienen las retenciones del complejo oleaginoso. Así, los porotos de soja pasarían de 30% a 33%, y el maíz y el trigo, de 12% a 15%. En tanto, se limitarán los derechos de exportación a sector industrial al 5%, mientras que habrá reintegros a los sectores "vulnerables".

El ministro anunció que habrá un plan para regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para pymes y entidades civiles sin fines de lucro quienes podrán acogerse con obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 y será hasta el 30 de abril. Habrá un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones. Al sumarse al plan, se suspenderán las acciones penales.

También habrá un esquema de devolución del IVA a sectores vulnerables, que vendrá a reemplazar el actual sistema de eliminación del impuesto a la canasta básica aplicado por Cambiemos. La AFIP para eso creará un régimen de reintegros para personas humanas y pequeños contribuyentes.

Por otro lado, el Gobierno frenará la baja de contribuciones patronales establecida en la reforma tributaria de Nicolás Dujovne cuyo mínimo no imponible será hoy de $17.407. Habrá sí una mejora para pymes de menos de 25 empleados (podrán detraer un monto adicional de $10.000) y el Poder Ejecutivo buscará eximir, de forma temporal, del pago de aportes y contribuciones los aumentos de salarios.

Sobre las tarifas de los servicios públicos, indicó que se tomarán seis meses para debatir un nuevo marco general e integral. En ese período no habrá subas. "La inversión en energía es fundamental", dijo luego el ministro. En ese sentido, justificó la postergación del congelamiento por la necesidad de "flexibilidad".

Sobre la deuda pública, el proyecto busca facultar al Poder Ejecutivo para lograr "recuperar la sustentabilidad de la deuda pública". Dijo que será necesaria "la conversación", "la buena Fe", "la capacidad de pagar" y el crecimiento. Todo esto deberá estar integrado a un plan consistente de resultados fiscales y comerciales, objetivos que el ministro todavía decidió guardarse para sí mismo.