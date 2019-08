Dólar y deuda, dos temas en Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019

1- #dólar

@Miguel_Boggiano (Miguel Ángel Boggiano, economista): El dólar sube porque somos vulnerables a lo que pasa en el mundo. Eso le va a pegar a Alberto o a Mauricio. Somos como el cerdito irresponsable que construyó la choza de paja... ahora vendrán los vientos. La gran responsabilidad es de la clase política.

2- #deuda

@martintetaz (Martín Tetaz, economista): Todo el crecimiento de la deuda es por el déficit fiscal heredado, que MM no quiso, no supo o no pudo reducir rápidamente. Si CFK hubiera entregado sin déficit (como recibió), la deuda no hubiera crecido. El déficit financiero consolidado era de 8% del PBI y será la mitad en 2019.