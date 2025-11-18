Qué pasó con Twitter: ¿se cayó la red social X?

La red social X (exTwitter) comenzó a presentar fallas en las pantallas de muchos usuarios en la mañana de este martes 18 de noviembre. Algunas personas notificaron fallas al cargar nuevo contenido y, otros, incluso al abrir la aplicación o el sitio web.

La red social X presenta fallas

Según el sitio web Downdetector.com, que rastrea las interrupciones recopilando informes de estado de varias fuentes, se reportaron problemas a partir de las 8.30 de esta mañana.

Las cifras de Downdetector se basan en os informes enviados por los usuarios. El número real de personas afectadas puede variar.

Según se lee, los problemas más reportados son:

51% tuvo problemas de carga

27% tuvo incovenientes con la aplicación.

22% manifestó problemas con el sitio web

Muchos usuarios pueden entrar a la aplicación o al sitio web y todavía pueden ver contenido. Sin embargo, los posteos que les aparecen tienen cierta antigüedad, porque no se pueden publicar nuevos contenidos. En estos casos, al buscar una cuenta o intentar abrir un mensaje, aparece un cartel donde se lee: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”.

Otro de los mensajes que les aparece a los usuarios

En otros casos, la situación es distinta. Al intentar acceder a la plataforma, los usuarios se cruzan con una pantalla blanca con tres grandes carteles que referirán a mensajes extraños y poco claros: “Internal server error”, se titula. No es un problema de conexión, sino de la misma red social.

Hasta el momento, X no emitió ningún comunicado oficial para explicar los motivos ni se refirió al tema.