Cobran los bonistas: cuáles son las mejores alternativas para reinvertir los dólares

El Gobierno enfrentó la semana pasada uno de los vencimientos de deuda más importantes del año, luego de desembolsar unos US$4500 millones para el pago de capital e intereses de bonos soberanos Bonares y Globales. Con feriado largo de por medio, los ahorristas argentinos recibirán el cobro este lunes, mientras que ahora la expectativa oficial está puesta en que una parte significativa de esos fondos permanezca invertida en activos argentinos.

En detalle, el Tesoro tuvo que pagar el jueves pasado cerca de US$2707 millones en concepto de capital y otros US$1847 millones de intereses, de acuerdo con Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Sin embargo, en las últimas amortizaciones, una parte de los inversores optó por no reinvertir en deuda soberana y destinó ese dinero a otros instrumentos, como obligaciones negociables, bonos provinciales o directamente dólares líquidos.

Ese antecedente explica, en parte, el lanzamiento del nuevo Bonar 2029 (AO29), que el Tesoro ofrecerá en la próxima licitación con la intención de captar parte de esos recursos. Aunque el nuevo título replica las características del A027 y AO28, con un cupón del 6% anual e intereses que se pagan de manera mensual, a diferencia de las licitaciones anteriores esta no tendrá un monto máximo de colocación. El único tope serán los US$2000 millones de la emisión, una decisión que busca facilitar la reinversión de los dólares que recibirán los bonistas.

El Gobierno anunció el lanzamiento del nuevo Bonar 2029 (AO29), que el Tesoro ofrecerá en la próxima licitación Collage

Qué recomiendan los analistas

Para Justina Gedikian, analista Sr. de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros, con el riesgo país cerca de perforar los 400 puntos básicos se redujo el margen de ganancia de capital hacia adelante. Si bien el Gobierno buscó dar señales positivas con la presentación del programa financiero 2026/2027, sumada a la cancelación y renovación de la totalidad de los pases pasivos (repo) que tenía el Banco Central, los interrogantes aparecen de cara al año que viene.

“Esa combinación de factores refuerza la convicción en el soberano, pero también invita a ser más selectivos en la reinversión. Con el grueso de la compresión ya capturado y un 2027 que concentra vencimientos elevados en un contexto electoral, tiene sentido diversificar parte del flujo hacia créditos que ofrezcan un carry atractivo y una menor sensibilidad al ruido político", sumó.

Por ese motivo, la especialista consideró conveniente combinar la exposición a bonos soberanos con otros créditos de menor sensibilidad política. Dentro de la curva, destacó el Bonar AL30 como la alternativa con mayor potencial ante una nueva baja del riesgo país, mientras que el AO27 y el AO28 aparecen como opciones más conservadoras. También mencionó emisiones corporativas de empresas como YPF, Pluspetrol, Telecom y Pampa Energía para quienes busquen diversificar, y emisiones provinciales como Córdoba 2035, Santa Fe 2034 o Ciudad de Buenos Aires 2033.

“Para un perfil conservador, pensamos que la preservación de capital es la prioridad, por lo que una alternativa podría ser canalizar la renta hacia fondos comunes de inversión (FCI) en dólares. Se trata de una opción pensada para quienes buscan mantenerse invertidos en moneda dura, sumando diversificación y liquidez", recomendaron en PPI.

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En la sociedad de bolsa remarcaron que, para los perfiles moderados, una rotación balanceada hacia bonos provinciales de alta calidad crediticia representa “un escalón intermedio interesante”. Este universo está compuesto por las emisiones de Córdoba y Santa Fe. Mientras que para los perfiles más agresivos mantuvieron la preferencia por el Global 2041 (GD41), uno de los títulos con más posibilidad de retorno ante una eventual continuidad en la caída del riesgo país.

Thiago Marino, analista de Renta Fija en Invertir Online (IOL), también destacó que el pago representa una “ventana estratégica para optimizar el posicionamiento”. Para los inversores conservadores recomendó fondos dolarizados compuestos por obligaciones negociables de empresas con alta calificación crediticia para “aislarse de la volatilidad y los vaivenes propios de la renta fija soberana”.

En cambio, para perfiles moderados señaló el AO27, por su flujo mensual de intereses y su vencimiento previo al ciclo electoral del año que viene. Finalmente, para quienes buscan maximizar ganancias de capital, mencionó que el Bonar 2035 (AL35) es uno de los títulos con mayor potencial si continúa la consolidación macroeconómica, el superávit fiscal y las reformas estructurales del Gobierno.