Hoy, las acciones locales volvieron a teñirse de rojo. En un escenario marcado por la incertidumbre tras el revés que sufrió el Gobierno en el debate por la ley ómnibus, los papeles de las principales compañías argentinas cayeron hasta un 8% en el exterior. Sin embargo, ese nerviosismo no se vio reflejado en los dólares libres, ya que este jueves retomaron la tendencia bajista en la que se sumergieron desde que arrancó febrero.

El S&P Merval, el principal índice accionario argentino, hoy retrocedió un 3,2% y cotizó a 1.115.907 unidades. A lo largo de la jornada, las mayores caídas se pudieron observar entre los papeles de Edenor (-8,2%), el Banco Supervielle (-6,9%), Transener (-6,1%) y Sociedad Comercial del Plata (-5,9%).

“Hasta que no se defina el rumbo que seguirán las reformas pretendidas por el Gobierno, los ojos estarán puestos en la capacidad del gobierno de cumplir con el ajuste fiscal para lograr el equilibrio financiero en las cuentas del Estado Nacional. Esto se debe a que, si el fisco tiene menores necesidades de financiamiento, es posible que estos recursos queden liberados para el sector privado, lo cual podría constituir un driver positivo. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer, y las señales por el momento no son auspiciosas. Es factible que sigamos viendo turbulencia en los próximos días”, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Las acciones argentinas caen hasta un 6% en el exterior Marcos Brindicci/Reuters - Archivo

Esta tendencia a la baja también pudo observarse entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, más conocidas como ADR, en una rueda marcada por los números en rojo a nivel internacional. Los papeles de Edenor cayeron un 8,4%, seguidos por el Banco Supervielle (-6,9%) y el Grupo Financiero Galicia (-5,9%).

En cuanto a los bonos del último canje de deuda, hoy operaron en terreno negativo. Los Bonares, títulos emitidos bajo ley local, retrocedieron hasta un 2,27% (AL41D); entre los Globales, los cuales se rigen bajo ley extranjera, cayeron hasta 1,8% (GD35D). Esto impactó en el riesgo país, que avanzó 28 unidades y cerró el día en los 1956 puntos básicos (+1,45%).

“La vuelta de la ley ómnibus a comisión significa un fracaso para la administración de Javier Milei e impactó negativamente en los precios de los bonos y acciones. Pero como el paquete fiscal ya no estaba en la ley, toda caída va a ser una oportunidad de compra”, consideró Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

Por otro lado, el mercado cambiario retomó la tendencia bajista que viene registrando desde que arrancó febrero, luego de que ayer las cotizaciones libres subieran hasta $30. El dólar blue se negoció a $1145, lo que significó una caída de $25 frente al cierre anterior (-2,14%).

El dólar blue se vendió a $1145

El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30, herramienta que le permite a los ahorristas dolarizarse pese al cepo cambiario, cotizó a $1194,10. Se trató de un retroceso de $12,5 frente al cierre del miércoles (-1%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears apareció en las pantallas del mercado de capitales a $1246,37, una baja diaria de $17,3 (-1,4%). Frente al tipo de cambio oficial, que cotizó a $830,60 (+0,1%), la brecha cambiaria se ubicó en 50%.

“Esta dinámica parece confirmar que en el corto plazo la brecha parece haber alcanzado un nivel de equilibrio en torno al 50%, que parece constituir el ‘centro de gravedad’ en la actual coyuntura macrofinanciera”, agregaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

