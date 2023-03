Dólar hoy: cae el blue y los bonos inician la semana en alza

escuchar

Los mercados inician la semana con novedades por todos los frentes. A nivel local, el Ministerio de Economía adelantó que buscar cerrar un canje de deuda en pesos para despejar los vencimientos hacia fin de año, medida que fue criticada por la oposición. En el plano global, los inversores están expectantes del discurso que dará mañana Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), con respecto al sendero de suba de las tasas de interés, una medida que podría impactar en el valor del dólar y la dinámica financiera en los mercados emergentes.

En ese escenario, hoy los bonos globales del último canje de deuda suben a lo largo de toda la curva de vencimientos. Las alzas van desde un 1,36% (Global 2030) hasta un 2,78% (Global 2038). Por el momento, el riesgo país se mantiene relativamente estable en los 2076 puntos básicos (-0,2%).

“Es fundamental destacar la importancia de lo que sucede en el exterior para analizar la evolución de los bonos argentinos. Si esta semana Powell confirma (o endurece) lo que algunos colegas de él en la FED circularon la semana pasada, el malestar emergente persistirá y, por lo tanto, los títulos de ‘Beta’ elevado como los argentinos serán los más afectados. A su vez, resaltamos la importancia de los rumores de un canje de pesos y la reacción de las principales figuras de la oposición”, señaló un informe de la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Para los economistas, el intento por “patear” el problema de la deuda en pesos era esperado. Sería un intento de suavizar la emisión por la recompra de títulos en el mercado secundario. Sin embargo, desde PPI remarcaron que no son “optimistas sobre el resultado”, aunque todavía resta por conocerse la letra chica del acuerdo para entender las consecuencias que podría acarrear la operación.

Por otra parte, el S&P Merval opera en las 247.567 unidades, un 0,7% más que la rueda anterior. En el panel de la Bolsa porteña, lideran la suba las acciones de Pampa Energía (+2%), Transener (+1,7%), Cablevisión Holding (+1,4%) y Sociedad Comercial del Plata (+1,4%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (conocidas como ADR) operan con variaciones dispares. Por un lado, trepan los papeles de Pampa Energía con un 4,2%, seguidos por Telecom Argentina (+1,6%) y Ternium (+1%). Por el otro, caen el Banco Macro (-3,1%), Irsa (-2%) y el BBVA (-1,8%).

Dólar hoy

Los tipos de cambio financieros inician la semana con algunas alza, aunque al final del día la tendencia suele revertirse por las intervenciones que realiza el Banco Central (BCRA) mediante el mercado de bonos. El dólar MEP cotiza a $368,10, $1,60 más que la rueda anterior (+0,4%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $373,85, con una suba diaria de $1,50 (+0,4%).

Esta semana impactará en los mercados internacionales el discurso que brindará este martes Jerome Powell Karolina Grabowska / Pexels

“Hasta ahora, el Gobierno decidió no anunciar un dólar soja III (podría conseguir US$3000 millones más), ni el REPO (por US$1000 millones). En cambio, se inclinó por rebajar las metas de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio, dejaría de recomprar deuda en dólares, estrategia en la que ya usó US$580 millones para recomprar bonos y controlar el dólar paralelo. Con esta medida el Gobierno no usaría más reservas para controlar los tipos de cambios libres y es esperable que el paralelo reperfile a $400, cuando su objetivo era que el dólar no se escape antes de las PASO de agosto”, señaló Fernando Marull, economista de FMyA.

En las peatonal Florida, donde se concentra la mayor cantidad de arbolitos y cuevas en la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue se vende a $373. Se trata de una caída de $2 frente a la rueda anterior y quedó a $13 de distancia de la cotización nominal que haya tenido registro ($386, a finales de enero). A pesar de que esta cotización no se encuentra intervenida, la calma de los financieros terminó contagiando al mercado informal.

En la otra punta del mercado cambiario se encuentra el tipo de cambio oficial mayorista, que este lunes cotiza a $199,35. Registra un avance de $1,07 (+0,5%), movimiento habitual luego de la inactividad del fin de semana. La brecha frente al blue es de un 87%.

“Mantener contenida la brecha es desafío transversal al ‘frente de los dólares’ (escasez de divisas para evitar una devaluación abrupta), el ‘frente de los pesos’ (los elevados vencimientos del Tesoro en el segundo y tercer trimestre) y el ‘frente inflacionario’ (evitar nuevos saltos que impongan mayor presión sobre el esquema económico). De dispararse, impactaría sobre los precios y sobre el frente cambiario (aumenta las expectativas de devaluación, reduce la oferta de dólares en el mercado cambiario), agregándole tensión al esquema de política económica instrumentado por el Gobierno. En este sentido, la brecha seguirá siendo indicativa de la demanda de pesos, de la propensión a dolarizar y del apetito por deuda ”, señalaron desde la consultora económica Ecolatina.

En las ventanillas del Banco Nación, el tipo de cambio oficial minorista se negocia a $206, cincuenta centavos más arriba (+0,2%). En consecuencia, también suben el dólar ahorro ($339,90), el dólar turista ($360,50) y el dólar Qatar ($412).

LA NACION