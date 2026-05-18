Volkswagen publicó los precios para mayo 2026: los modelos que están más baratos

La automotriz alemana es la que más ventas registra en el acumulado anual; cuáles son sus cinco modelos más accesibles
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Volkswagen se consolidó durante el primer cuatrimestre de este año como la automotriz con más ventas de la Argentina, al registrar 27.357 patentamientos entre enero y abril, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Sin embargo, pese a mantenerse como líder del mercado local, la marca alemana mostró una caída del 24,3% frente al mismo período del año pasado, cuando había alcanzado 36.135 unidades patentadas.
En ese contexto, y con el objetivo de sostener su posicionamiento dentro de la industria automotriz de la Argentina, Volkswagen difundió su lista de precios vigente para mayo, con varios modelos que mantuvieron sus valores sin cambios respecto de abril (a excepción de la Amarok, su pickup).
Los autos más baratos de Volkswagen en mayo
El modelo más accesible de la marca alemana continúa siendo el Volkswagen Tera, el nuevo SUV compacto que la automotriz incorporó recientemente a su portfolio en la Argentina.
- Volkswagen Tera Trend MSI MT MY26 (versión base): $36.755.250
- Volkswagen Tera Outfit 170TSI AT MY26 (versión tope de gama): $46.747.750
En segundo lugar aparece el Volkswagen Polo, uno de los hatchbacks más vendidos del mercado local.
- Volkswagen Polo Track MSI MT MY25/26 (versión base): $37.567.500
- Volkswagen Polo Highline 170TSI AT MY25/26 (versión tope de gama): $47.341.650
El tercer escalón lo ocupa la Volkswagen Saveiro, la pickup compacta de la marca alemana orientada tanto al trabajo como al uso urbano.
- Volkswagen Saveiro Trendline CS MSI MT MY26 (versión base): $42.311.200
- Volkswagen Saveiro Extreme CD MSI MT MY26 (versión tope de gama): $48.940.400
Luego aparece el Volkswagen Nivus, el SUV coupé de la marca.
- Volkswagen Nivus 170TSI MT MY25/26 (versión base): $43.554.600
- Volkswagen Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26 (versión tope de gama): $54.029.100
El quinto lugar queda para el Volkswagen Virtus, el sedán compacto regional de la automotriz alemana.
- Volkswagen Virtus MSI MT MY26 (versión base): $45.645.750
- Volkswagen Virtus Exclusive 250TSI AT MY26 (versión tope de gama): $60.297.950
Entonces, tomando todo el portfolio que Volkswagen ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera:
- Volkswagen Tera: desde $36.755.250
- Volkswagen Polo: desde $37.567.500
- Volkswagen Saveiro: desde $42.311.200
- Volkswagen Nivus: desde $43.554.600
- Volkswagen Virtus: desde $45.645.750