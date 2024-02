escuchar

Este domingo 11 de febrero no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $810 para la compra y $850 para la venta. Tras la devaluación implementada por el Gobierno en diciembre, a lo largo de cada mes se aplican minidevaluaciones o crawling peg del 2 por ciento.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue que exhibió variaciones leves en la semana supera los $1100, y el último día hábil cotizó a $1115 para la compra y $1145 para la venta. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es de $295.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones, cambió en la última jornada del mercado.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

El dólar MEP: $1186,07

El dólar CCL: $1255,9

Qué dijo Caputo sobre el equilibrio financiero

Tras la caída de la ley ómnibus en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló con LN+ y dijo que la no aprobación no afecta en lo más mínimo el programa económico: “Nuestro compromiso es estabilizar las cuentas fiscales. En el armado del paquete, la parte fiscal estaba por fuera de la ley. Estamos luchando contra la casta que no quiere ningún cambio, la posibilidad de que esto pasara, estaba”.

“En enero ya estamos en equilibrio financiero, sin ley. No somos improvisados, también fue por eso que retiré el paquete de la ley. Todo lo que hemos planeado está pasando, y mejor de lo que los analistas esperaban”, sostuvo el ministro.

Luego agregó: “Sabemos que este semestre iba a ser duro. Estaban inflación, alimentos y tipo de cambio congelados. El sinceramiento de precios se refleja en inflación, pero no hay otra forma de resolverlo. La situación va a empezar a estar mejor cuando se logre controlar, en particular la inflación, y cuando logremos volver a crecer finalmente”. Además, se mostró optimista por los números venideros: “La inflación ya está bajando, febrero estará por debajo de 20%. Es altísimo, pero por debajo de lo que se esperaba”.

Cómo comprar dólar MEP

Este es el paso a paso para comprar y vender MEP a través de home banking:

Ingresar de forma online a la cuenta bancaria y depositar fondos en pesos. Hay que tener en cuenta que es necesario poseer un CBU habilitado en dólares para transferir el resultado de la operación allí.

Entre las opciones del home banking, buscar la de “Inversiones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores.

Comprar los bonos en pesos (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado), elegir el plazo de liquidación y, cuando pide optar por una moneda, seleccionar “pesos”.

Realizar el parking, que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

Tras ese período, ingresar nuevamente a “Inversiones”, seleccionar “Títulos y valores” (donde aparecerán los bonos adquiridos con anterioridad) y clickear en la opción para orden de venta.

Al elegir el bono para vender es importante que, en el plazo de liquidación, se seleccione “Inmediato” y, en moneda, que se opte por dólares.

