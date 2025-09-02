en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1355 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1391,88 para la misma operación
¿De cuánto fue la inflación de julio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.
A cuánto cotizó el dólar oficial el viernes
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, el lunes 1° de septiembre, a $1347,82 para la compra y a $1391,88 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1385 para la venta.
