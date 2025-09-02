LA NACION

Para contener al dólar, el Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado de cambios

Lo informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X; se da en un contexto de presión cambiaria creciente por la cercanía de las elecciones y el escándalo de los audios

  2 minutos de lectura
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili
Presidencia

En medio de la volatilidad del tipo de cambio, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Con intermitencias, el dólar se inclina al alza desde julio pasado, cuando trepó casi 14% en un mes. Ayer, el tipo de cambio oficial minorista se vendió a $1385 en las pizarras del Banco Nación, aunque a mitad de rueda llegó a tocar los $1390. Además, en algunos bancos cerró a $1400.

Se trató de una suba de $25 frente al cierre anterior (+1,8%), envión que lo llevó a alcanzar el valor nominal más alto desde la salida del cepo cambiario.

Noticia en desarrollo

