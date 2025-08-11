Se podrá pagar con Mercado Pago el boleto de colectivo

A partir de este lunes, hay una opción más para pagar el boleto de colectivo. Los usuarios de Mercado Pago podrán abonar sus viajes en ese medio de transporte con su código QR, desde cualquier teléfono y sin necesidad de tarjetas físicas o recargas anticipadas.

Según informó Mercado Pago, mediante un comunicado, en esta primera etapa, este nuevo método de pago simple y rápido estará disponible para más de 174 líneas de colectivos de todo el país. “A diferencia del QR que se emplea habitualmente para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago del pasaje se confirma al instante”, se indicó desde la empresa.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin necesidad de contar con tecnología NFC, ni conexión a internet o datos móviles. Con esta opción, los usuarios podrán abonar con dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas en su cuenta.

“Ahora [los usuarios] van a poder pagar con su QR de Mercado Pago (usando dinero en cuenta o tarjeta, lo que ellos prefieran). Antes podían pagar (y esta opción sigue vigente) con la tarjeta prepaga de Mercado Pago”, comentaron fuentes de la compañía.

El pago con código QR ya está disponible para abonar en colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, y progresivamente se extenderá a todo el país.

De acuerdo a un relevamiento propio de Mercado Pago, 8 de cada 10 usuarios encuestados aseguran que pagar de esta forma es más simple y práctico, principalmente por su velocidad, y el 64% valora especialmente poder trasladarse sin preocuparse por tener saldo en su tarjeta de transporte.

“Además, el 65% piensa adoptar esta modalidad de pago en la totalidad o mayoría de sus viajes”, se agregó en el comunicado citado.

Más allá de ese relevamiento, esta solución ya demostró tener buen funcionamiento y aceptación en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Tan es así que, superó el millón de pagos en el primer mes.