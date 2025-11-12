LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1440 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1444,83 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 12 de noviembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 12 de noviembre?

Cotización del dólar de hoy

¿A qué hora abre el dólar?

A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1414
  • Oficial: $1444,83
  • Blue: $1440
  • Tarjeta: $1878,28
  • MEP: $1450,62
  • CCL: $1469,68

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 11 de noviembre, a $1392,61 para la compra y a $1444,83 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1440 para la venta.

Por Agustina Parise
