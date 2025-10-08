Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 8 de octubre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1460,63 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1407,64Venta$1460,63
Dólar blue
Compra$1440,00Venta$1460,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,82
Dólar CCL
Venta$1560,20
Dólar MEP
Venta$1533,45
Dólar mayorista
Venta$1429,50
Euro
Compra$1610,00Venta$1710,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿De cuánto fue la inflación de septiembre en CABA?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad de Buenos Aires durante septiembre fue de 2,2%. De esa forma, la suba de precios en la Capital Federal se ubica por encima del dos por ciento, un salto significativo respecto a la inflación registrada en agosto (1,6%). Esto se debe principalmente a la suba del dólar y creciente incertidumbre financiera, por lo cual hubo ajustes en alimentos (2%), el transporte (3,5%) y las tarifas de servicios públicos (2,4%), entre otros rubros. La inflación porteña acumulada en lo que va de 2025 se ubicó en el 22,7%, mientras que la interanual llegó al 35%.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1429,50
- Oficial: $1460,63
- Blue: $1460
- Tarjeta: $1898,82
- MEP: $1533,45
- CCL: $1560,20
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, martes 7 de octubre, a $1407,64 para la compra y $1460,63 para la venta. El dólar oficial figuró a $1455 para la venta en el Banco Nación.
