Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1491,01
Dólar MEP
Venta$1470,60
Dólar mayorista
Venta$1435,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$4193,67. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 30 de octubre, a $1412,15 para la compra y a $1464,99 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.
