Dólar hoy: el blue rebota $3 y vuelve a los $290

Hoy el dólar blue rebota $3 y borra la caída que había registrado la jornada anterior, en un contexto donde es presionado por varios frentes. El primer envión llegó la semana pasada, cuando el Gobierno anunció la creación del dólar Qatar, que contempla un recargo del 25% a cuenta de Bienes Personales para las operaciones con tarjeta mayores a US$300. Pero al panorama también se sumó una inflación que avanza hacia los tres dígitos, falta de reservas, salida masiva de fondos comunes de inversión y mayores restricciones cambiarias, factores que amenazan con hacer subir a los tipos de cambios libres.

Hoy, en la city porteña, los arbolitos y cuevas venden dólares blue $290. Se trata de un avance de $3 (1%), luego de haber retrocedido el mismo porcentaje el día anterior. Sin embargo, si se analiza el avance de la última semana, el billete estadounidense que se comercializa en la informalidad acumuló un alza de $13.

Esta tendencia no se ve reflejada este martes en los tipos de cambios financieros, que cotizan hasta $13 más arriba que el blue. El dólar MEP aparece en pantallas a $293,88, una baja de $2,50 frente el cierre previo (-0,8%). El contado con liquidación (CCL) se ofrece a $303,30, casi $5 menos (-1,6%).

“Estamos danzando al ritmo de las decisiones que vayan tomando de afuera los grandes fondos que todavía siguen invertidos aquí en Argentina. De hecho, los dólares se recalientan cuando ellos deciden desarmar posiciones. Sucedió la semana pasada, con los instrumentos CER bastante castigados y el dólar recrudeciendo. En tanto, esta semana arrancó más calma”, advirtió Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En el otro extremo del mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista se negocia a $152,82 (+0,2%), cotización a la que tienen que liquidar los exportadores y pueden acceder los importadores. Frente al blue, la brecha es de un 90%.

“Ya sin oferta de dólares, el Banco Central (BCRA) incrementa las restricciones en la demanda de divisas en búsqueda de mantener un ritmo de crawling peg (devaluación diaria) constante y devolver reservas de manera menos veloz. Esta política sin dudas es inflacionaria, dado que genera que los importadores tomen el CCL de referencia para sus pagos, lo que implica una brecha superior al 100% con el tipo de cambio oficial. En conclusión, el pass through hacia precios que genera un salto discreto del tipo de cambio ya se estaría dando de forma parcial por las mayores regulaciones”, advirtió Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

Por otra parte, el S&P Merval opera en las 137.015 unidades, un 1,4% menos que la jornada anterior. Las mayores caídas son para las acciones de Edenor (-4,6%), Transportadora de Gas del Norte (-3,7%) e YPF (-3,2%).

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentan variaciones dispares. Por un lado, los papeles de Globant avanzan un 4%, seguido por Loma Negra (+2,6%) y el Banco Supervielle (-1,1%). Por el otro, caen Edenor (-5,1%), Despegar (-4,3%) y Central Puerto (-3%).

Tras haber registrado el valor más alto desde finales de julio, el riesgo país cede 17 unidades y se posiciona en los 2823 puntos básicos (-0,6%). Esto se debe al repunte de los bonos del último canje de deuda, que avanzan hasta 1% en el exterior (Global 2030 y 2035).

