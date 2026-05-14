Un banco lanzó un fondo para invertir en el exterior sin sacar los dólares de la Argentina

En busca de captar los dólares que migraban al exterior o estaban ociosos en las cuentas comitentes, el Banco Macro anunció el lanzamiento del Fondo Pionero Internacional (PINT), un instrumento que permitirá invertir en activos de renta fija global sin salir de la Argentina. Es la primera inversión de este tipo en un banco, luego de una adecuación normativa que hicieron con la Comisión Nacional de Valores (CNV), y se hará mediante una alianza estratégica con el gigante global MFS Investment Management.

El fondo común de inversión funcionará a partir del próximo lunes 18 de mayo y estará destinado a inversores calificados, con un monto de suscripción mínimo de US$1000. El corazón de la propuesta está en la utilización de los dólares Cable (también conocido como contado con liquidación o CCL), que muchos inversores locales tenían ociosos en sus cuentas tras haber cobrado amortizaciones o cupones de bonos soberanos o corporativos.

“Esperamos que haya mucho volumen, sobre todo de clientes conservadores que tienen dólares Cable o fondos en el exterior y que hasta ahora no se animaban a traerlos a la Argentina. Hay muchas cuentas comitentes con dólares ociosos afuera, pero hasta ahora no podíamos ofrecerles instrumentos locales. Creemos que el lunes va a haber demanda”, dijo Mateo Brito, presidente de Macro Fondos de Banco Macro.

La cartera de este fondo común de inversión combinará deuda de mercados desarrollados y emergentes, con diversos sectores y geografías. En principio, estará compuesto en un 40% por el fondo MFS Meridian Global Credit, enfocado en crédito corporativo global investment grade; otro 30% se destinará al MFS Meridian Global High Yield, orientado a bonos corporativos de mayor rendimiento; mientras que el 15% se invertirá en instrumentos de cobertura de tasa flotante (FLRN US) y el 15% restante en bonos corporativos de mercados emergentes a través del ETF EMCB US.

Según explicaron desde el banco, será para inversores con riesgo moderado y un horizonte puesto en el mediano plazo. Además, al estar bajo las normas de la CNV, el instrumento estará exento del pago de impuesto a las ganancias para personas humanas.

En la fotografía, Dicky Muñoz, CEO de Macro Fondos; Pilar Gómez Bravo, CIO de renta fija de MFS; Mateo Brito, Presidente de Macro Fondos; y Juan Parma, CEO de Banco Macro. MAXIMILIANO VERNAZZA

“La CNV fue muy proactiva. Cuando le llevas un tema que genera cierta incertidumbre en el mercado local, lo absorben y analizan cómo puede impactar en la macroeconomía, los flujos y demás. Hacía un poco de ruido porque, de cierta forma, es capital que estaba destinado a inversiones locales. Pero es tapar el agujero con una mano, al fin y al cabo, si no se hacía de esta manera, el dinero se iba a través de otra aplicación”, sumó Brito.

La noticia se dio a conocer en el piso 28 de la Torre Macro, en una reunión que convocó al presidente de la CNV, Roberto Silva, inversores, el presidente del banco y socios de MFS Investment Management. Desde la entidad financiera hicieron hincapié en la exclusividad que tendrán con la administradora de fondos en la Argentina, empresa que fue fundada en 1924 en Boston y es reconocida globalmente por su enfoque en renta fija de mercados desarrollados y emergentes.

La coyuntura local también se coló durante la reunión. Llegada desde Londres para presentar el fondo, Pilar Gómez Bravo, CIO de renta fija de MFS Investment Management, se mostró optimista con la Argentina. Sin embargo, agregó que el mayor riesgo que enfrenta el país son las elecciones presidenciales del año que viene y que entre un aluvión de capital internacional de golpe al apostar por el “renacimiento de la Argentina”.

Pilar Gómez Bravo, CIO de renta fija de MFS; y Mateo Brito, presidente de Macro Fondos MAXIMILIANO VERNAZZA

También se conversó sobre el cambio de calificación de la deuda soberana argentina por parte de Fitch Rating, una noticia que encendió en el mercado la expectativa de que ingresen fondos institucionales. “Fitch suele ir pronto, es más generoso. Eso no quita que la trayectoria argentina continúa, y que pueda haber mejores calificaciones de otras agencias. Muchos inversores internacionales necesitan el rating para poder seguir invirtiendo en esa economía. Pero la pregunta es si no está ya en precios, porque las agencias de crédito suelen llegar tarde y ratifican lo que ya estaba pasando en el mercado”, sumó.

El lanzamiento del Fondo Pionero Internacional amplía a 37 las variantes de la familia Pionero, que ya incluye opciones en money market, renta fija, renta variable y mixta. Macro Fondos es hoy la cuarta administradora de fondos comunes de inversión del país, con un patrimonio bajo gestión que ronda los $6 billones.