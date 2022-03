Dólar hoy: el blue y los financieros vuelven a operar en alza

La bolsa argentina abrió el día en alza, expectante de la sesión que llevará a cabo en el Senado. Este jueves los legisladores debatirán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que delineará la política económica que el Gobierno deberá llevar adelante en los próximos años.

Sin embargo, los dólares libres volvieron a encaminarse hacia el alza, luego de haber tocado cotizaciones mínimas que no se observaban desde hacía meses. Es así como hoy el dólar blue se ofrece en las cuevas y arbolitos de la city a $203, un peso más que en la jornada previa (+0,4%).

Lo mismo sucede con los dólares financieros, que dejaron de registrar el valor más bajo desde noviembre 2021, cuando el Banco Central (BCRA) todavía operaba en el mercado. Este jueves el dólar MEP con bonos AL30 se vende a $197,06, tres pesos más que ayer (+1,5%). El dólar contado con liquidación (CCL) AL30 aparece en pantallas a $197,89, un incremento de dos pesos frente al cierre previo (+1,40%).

Según explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones, desde que asumió Alberto Fernández el dólar financiero se movió prácticamente a la par de la evolución de la Base Monetaria Amplia (Base Monetaria + Pasivos Remunerados del BCRA). Solo en dos momentos se rompió esa relación: en octubre de 2020, cuando el CCL se disparó a unos $323,1 medido en términos reales, algo que se interpretó como que “el mercado había exagerado”; el segundo quiebre de esta relación se dio en estos días.

El blue se vende a $203 Ignacio Sánchez

“La situación actual es contrapuesta: es el dólar CCL el que quedó muy por debajo de la Base Monetaria Amplia, lo que nos lleva a preguntarnos si, esta vez, el mercado no exageró con la baja. Una vuelta a la convergencia de estas variables demandaría que el CCL suba un 20% aproximadamente. No queremos anticipar que esto ocurrirá inmediatamente pero sí creemos que es una correlación que no debe ser pasada por alto, a la vista de lo que ha venido ocurriendo desde que asumió la actual gestión”, remarcó el informe diario de la sociedad de bolsa.

El dólar oficial mayorista se vende a $109,52, por lo que la brecha con el blue se ensancha por encima del 85%. El dólar oficial minorista se ofrece en los bancos a un precio promedio de $114,90, según información que publica diariamente el BCRA. El dólar “solidario”, con 65% de impuestos, alcanza los $189,58.

Suben las acciones argentinas

El S&P Merval arrancó el día al alza. Hoy la bolsa porteña se ubica en las 88.086 unidades, 3,1% arriba frente a la jornada previa. Las acciones de Cresud encabezan la suba con un 3,7%, seguidas por las de Bolsas y Mercados Argentinos (+2,3%), YPF (+2%), Grupo Financiero Galicia (+1,6%), el Banco Macro (+1,6%) y Central Puerto (+1,6%).

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (conocidas como ADR) registran, en su mayoría, variaciones positivas. Los papeles de Tenaris trepan 4%, Cresud 3,6%, Ternium 2,6% y Mercado Libre un 2,5%. “El Senado hoy va a aprobar el acuerdo. El mercado descuento que eso ocurra, así que no hay que descartar que se venda con la noticia”, advirtió Walter Morales, presidente de Wise Capital.

El riesgo país avanza cinco unidades y se posiciona en los 1792 puntos básicos (+0,3%). La suba del índice elaborado por el JP Morgan es consecuencia de la caída que registran los bonos del último canje de deuda: en los primeros negocios del día los títulos que operan en el exterior caían 1,5% (Global 2030), aunque a nivel local trepan hasta 0,9% (Bonar 2029 y 2035).