Dólar hoy. Cotiza por encima de $60 y el riesgo país pasa los 1600 puntos

Después de que ayer el tipo de cambio mayorista se depreciara un 16,96% tras el resultado de las elecciones primarias obligatorias en la primera jornada de esta semana, el dólar abrió hoy nuevamente en alza y volvió a superar los $60 en algunos bancos.

De acuerdo con el promedio diario entre entidades que realiza el Banco Central (BCRA), la divisa se vende a $60,34, $3,04 más que el cierre de ayer a $57,30.

En tanto, en el Banco Nación, que suele tener la cotización más baja del mercado, se ofrece a las 11.50 a $58, mientras que en otros bancos privados llega a $58,49.

En el mercado mayorista, el dólar opera a $55,87 a las 11.50, con una suba de $2,87 con respecto al cierre de ayer. Esto supone una suba del tipo de cambio de más de un 5,42%.

En diálogo con LA NACION, el analista financiero Christian Buteler, dijo que el volumen operado es muy poco con lo cual es difícil de evaluar qué es lo que puede pasar, pero dijo que espera que el Central contenga al dólar y lo meta nuevamente en la zona de no intervención (fijada en el rango que va de $39,75 a $51,45).

A diferencia del peso argentino, en la región otras monedas se aprecian frente al dólar. En Brasil, el real gana 0,74%; el peso colombiano, 1,28%; y el mexicano, 0,70%.

Por su parte, el riesgo país trepa más del 80% y llega a los 1653 puntos. Ayer, el indicador que mide el diferencial de tasa que paga la deuda argentina había quedado en 877 puntos. Esta sería la marca más alta en el gobierno de Mauricio Macri después de que el primer día hábil de junio pasado cerrara a 1013.

Esta mañana, a 20 minutos del inicio de la rueda en Nueva York (10.50 en la Argentina), las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se recuperaban hasta un 11%. Los papeles que más ganaban eran los de Grupo Financiero Supervielle (10,41%), IRSA Propiedades Comerciales (7,27%) y Transportadora de Gas del Sur (6,71%).

Sin embargo, los ascensos no llegan a recuperar las pérdidas de ayer. El lunes poselectoral, las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron hasta un 59%. Las acciones que más perdieron fueron las de Edenor (58,87%), Banco Supervielle (58,69%) y Grupo Financiero Galicia (56,12%).

En cuanto a los bonos la tendencia seguía siendo a la baja entre un 1% y un 2% promedio.

Por otro lado, la bolsa porteña reaccionaba con un alza del 9,35% tras el derrumbe del 37% de ayer (en dólares, el Merval bajó un 46%).

María Laura Tramezzani, de la consultora AGG, consideró que el movimiento es normal tras la fuerte caída de ayer, pero no por eso algo que sea permanente. "El sector accionario rebota, lo cual es muy lógico después de una caída profunda, pero no quiere decir que haya marcado una tendencia, no quiere decir que se haya dado vuelta y que podamos quedarnos tranquilos. Lo que preocupa mucho es que los plazos hasta la próxima elección van a ser eternos para el mercado con lo cual se necesita ver o que se quede en estos niveles o que se tomen algunas decisiones para generar confianza", afirmó.

Y sumó que si bien el presidente es quien gobierna, los mercados "son expectativas, no son presentes o futuros". "El mercado opera con expectativas y esas expectativas son las que deberían disiparse. Para disiparse debería haber novedades, bajadas de tono o generación de confianza para el futuro. Eso es lo que están necesitando y con eso tenés el gran paño de agua fría para esta fiebre que está muy alta", completó.